Jose Mourinho fordert neuen Stürmer vom Real Madrid Management

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Jose Mourinho fordert neuen Stürmer vom Real Madrid Management

Real Madrid Cheftrainer Jose Mourinho arbeitet an Plänen zur Verstärkung des Kaders vor der neuen Saison.

Der portugiesische Spezialist hat die Vereinsführung darüber informiert, dass er einen reinrassigen Mittelstürmer im Stil von Joselu benötigt.

Welche Art von Stürmer braucht Mourinho?

Laut Diario AS wünscht sich Mourinho einen Spieler in der Offensive, der physische Zweikämpfe führen kann, im Strafraum gefährlich ist und hohe Flanken effektiv verwertet.

Der Trainer benötigt einen klassischen Mittelstürmer wie Joselu.

Ein solcher Spieler sollte:

  • als Zielspieler im gegnerischen Strafraum fungieren;

  • Flanken von den Flügeln attackieren;

  • Lösungen gegen geschlossene Abwehrreihen finden;

  • das Spiel als Einwechselspieler verändern können.

Transfer derzeit keine Priorität

Dennoch ist die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers nicht die Hauptaufgabe des 'Königlichen' auf dem Transfermarkt.

Die Vereinsführung glaubt, dass auch Gonçalo Garcia im Kader diese Aufgabe angemessen erfüllen könnte.

Aus diesem Grund plant Real Madrid, zunächst die Möglichkeiten der vorhandenen Spieler zu bewerten.

Wann wird die endgültige Entscheidung getroffen?

Die endgültige Entscheidung über den Mittelstürmer wird nach dem Saisonvorbereitungslager fallen.

Mourinho wird mit allen Spielern arbeiten und beurteilen, inwieweit Gonçalo Garcia und andere Stürmer seinen Anforderungen entsprechen.

Sollte im aktuellen Kader keine passende Lösung gefunden werden, könnte Real Madrid auf den Transfermarkt zurückgreifen.

Änderungen nach einer titellosen Saison erwartet

Real Madrid belegte in der letzten Saison den zweiten Platz in La Liga.

Zudem konnten die Madrilenen keinen einzigen Pokal gewinnen und beendeten die Saison ohne Titel.

Nach diesen Ergebnissen hat sich der Verein das Ziel gesetzt, den Kader zu verstärken und in der neuen Saison in allen Wettbewerben um die Meisterschaft zu kämpfen.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Wird Mourinho Gonçalo Garcia eine Chance geben oder wird Real Madrid einen neuen Mittelstürmer kaufen?

Jose MourinhoReal MadridJoseluDiario AS
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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