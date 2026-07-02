Arbeitet SpaceX an einem Smartphone, das dünner als das iPhone ist: Elon Musk reagiert

Berichte, dass SpaceX, das die Weltraumtechnologie und Satellitenkommunikation revolutioniert hat, in den Markt für mobile Geräte eintreten könnte, haben in der Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt. Laut dem Wall Street Journal, unter Berufung auf eigene Quellen, hat das Unternehmen Investoren den Prototyp eines neuen smartphone-ähnlichen Geräts präsentiert. Es wird erwartet, dass dieses Gadget die Interaktion des Menschen mit AI auf eine völlig neue Stufe heben wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten gibt.

Berichten zufolge verfügt der gezeigte Prototyp über ein Gehäuse, das dünner ist als das der iPhone-Smartphones von Apple. SpaceX-Vertreter betonten beim Treffen mit Investoren, dass sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befinde und sich das endgültige Design erheblich ändern könne. Das Hauptziel des Geräts ist es jedoch, dem Benutzer eine schnelle und bequeme Kommunikation mit komplexen AI-Systemen zu ermöglichen.

Elon Musks Reaktion und widersprüchliche Aussagen

Nachdem diese Nachrichten verbreitet wurden, reagierte SpaceX- und Tesla-Chef Elon Musk sofort auf die Situation. Auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) wies der Milliardär diese Informationen strikt zurück und bezeichnete sie als eine "weit von der Wahrheit entfernte Lüge". Dennoch erinnern Beobachter an Musks frühere Aussagen, da er die Idee, sein eigenes Smartphone zu entwickeln, bereits mehrfach unterstützt hatte.

Anfang dieses Jahres hatte Elon Musk nicht ausgeschlossen, dass SpaceX in die Produktion von Smartphones einsteigen könnte. Seinen Worten zufolge würde sich sein Gerät grundlegend von heutigen traditionellen Smartphones unterscheiden, falls das Unternehmen in diesen Markt eintritt. Es wird vermutet, dass sich dieser Unterschied insbesondere in der Integration mit der Starlink-Satellitenkommunikation und fortschrittlichen neuronalen Netzen zeigen wird.

Gerüchte über die Veröffentlichung eines Smartphones von Tesla und SpaceX halten bereits seit mehreren Jahren an. Im November 2024 sagte Musk, dass er gezwungen wäre, ein Tesla-Telefon als Alternative zu veröffentlichen, falls Google und Apple Zensur in ihren App-Stores einführen oder die Apps seiner Unternehmen behindern würden. Dies deutet darauf hin, dass der Milliardär nach Unabhängigkeit bei mobilen Plattformen strebt.

Auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Wenn SpaceX tatsächlich ein direkt mit Starlink verbundenes Smartphone herausbringt, würde dies die Nutzung von Hochgeschwindigkeits-Internet und AI-Diensten selbst in den entlegensten Gebieten ermöglichen. Obwohl das Projekt noch nicht offiziell bestätigt wurde, haben Elon Musks unerwarteten Entscheidungen immer die Kraft, den Markt zu verändern.