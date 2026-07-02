Das „portugiesische Märchen“ des usbekischen Fußballs: Talente auf dem Weg zu Braga

Die Zeit beweist, dass der Erfolg der usbekischen U-Nationalmannschaft bei der Asienmeisterschaft und der Weltmeisterschaft kein Zufall war. Eine neue Generation des usbekischen Fußballs glänzt nicht nur in der heimischen Superliga, sondern auch in den Augen europäischer Top-Scouts.

Der mutigste und revolutionärste Beweis dafür ist die Verpflichtung von Sadriddin Hasanov und Sayfiddin Sodiqov durch einen der großen portugiesischen Vereine — Braga Welche strategischen Schritte stecken hinter diesem Transfer und was erwartet unsere Jungs in Europa? Wir analysieren dies im Folgenden.

1. Altersbeschränkungen und Strategie: Wie wurden die FIFA-Regeln überwunden?

Es ist bekannt, dass europäische Agenten schon lange Interesse an unseren Jungs hatten. Gemäß den strengen FIFA-Regularien sind internationale Transfers von Spielern unter 18 Jahren jedoch verboten. Die Portugiesen agierten in dieser Hinsicht sehr geduldig und professionell:

Vorbereitungsphase: Die Spieler besuchten Portugal bereits im Winter, um die Infrastruktur des Vereins kennenzulernen. Dies war der erste Schritt für ihre mentale Anpassung.

Spielpraxis: Während der Wartezeit saßen die Jungs in Usbekistan nicht untätig herum. Sayfiddin Sodiqov schnupperte bei Andijon und Sadriddin Hasanov bei Bunyodkor Superliga-Luft und bereiteten sich körperlich auf den Profifußball vor.

Timing: Beide Spieler wurden dieses Jahr im Mai bzw. Juni 18 Jahre alt, und das ersehnte „grüne Licht“ wurde gegeben.

2. Warum ausgerechnet Braga?

Braga gilt als einer der Vereine mit den stärksten Systemen im europäischen Fußball, um Talente zu entdecken, zu schleifen und für hohe Ablösesummen an Weltklubs zu verkaufen.

Es ist ein sehr kluger und sicherer Schritt, dass unsere Spieler nicht direkt in die erste Mannschaft, sondern in die U23-Mannschaft von Braga integriert wurden. Der Grund: Geschwindigkeit, Zweikampfhärte und taktische Anforderungen im europäischen Fußball unterscheiden sich grundlegend von unserer Superliga. Das U23-Team dient als optimale Brücke, um sich an die Grundlagen des europäischen Fußballs zu gewöhnen.

3. Einjahresvertrag: Chance oder Risiko?

Der Verein unterzeichnete einen 1-Jahres-Vertrag mit den usbekischen Spielern. Diese Laufzeit mag von außen kurz erscheinen, ist aber ein internes Gesetz des europäischen Fußballs:

Sicherheit für den Verein: Die Portugiesen wollen in der Praxis sehen, wie sich die Spieler in Pflichtspielen (unter Druck) verhalten und wie gut sie sich an das europäische Umfeld anpassen können.

Maximale Motivation für die Spieler: Die einjährige Laufzeit bewahrt die Jungs davor, in eine Komfortzone zu fallen. Sie sind gezwungen, in jedem Training 200 % zu geben, um eine Vertragsverlängerung oder bessere finanzielle Konditionen zu erreichen.

4. Taktische Stärken der Spieler

Beide Spieler besetzen Positionen, die im modernen Fußball besonders gefragt sind:

Sayfiddin Sodiqov — als Flügelspieler ist er durch die Ausbildung bei Odil Junior und Andijon in Sachen Schnelligkeit und Dribbling bestens geschult.

Sadriddin Hasanov — ein offensiver Flügelspieler. Der bei Bunyodkor ausgebildete Youngster blieb vielen bei der U-WM durch seine Finten und überraschenden Abschlüsse im Gedächtnis. Im modernen Fußball ist die Nachfrage nach Flügelstürmern stets hoch.

Fazit

Der Wechsel von Sadriddin Hasanov und Sayfiddin Sodiqov nach Portugal schlägt ein neues Kapitel auf – nicht nur für ihre persönlichen Karrieren, sondern für den gesamten Export des usbekischen Fußballs. Wenn sich die Jungs in diesem Jahr beweisen, wird Braga durch sie den zentralasiatischen Markt noch stärker in den Fokus rücken.

Jetzt liegt alles in den Händen der Jungs. Der europäische Fußball liebt nicht nur Talent, sondern auch eiserne Disziplin und harte Arbeit. Viel Erfolg, Jungs!