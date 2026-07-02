Dating via KI und OpenClaw: Die ungewöhnliche Erfahrung eines Content-Creators

Moderne Technologien verändern nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern auch das Privatleben grundlegend. Der Content-Creator und Startup-Gründer Ben Guez hat mithilfe von KI-Tools ein einzigartiges automatisiertes System in den sozialen Netzwerken geschaffen. Durch den Einsatz des Open-Source-KI-Agenten OpenClaw und des Claude-Modells gelang es ihm, die Aufmerksamkeit tausender Frauen auf der Instagram-Plattform zu gewinnen. Techcrunch.com berichtet darüber.

Guezs Methode ist einfach, aber technologisch perfekt strukturiert. Er konfigurierte einen OpenClaw-Agenten, um die Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft zu verfolgen. Nach jedem Spiel weist das System automatisch das Claude-Modell an, ein kurzes Video (Reels) über die Niederlage einer bestimmten Nationalmannschaft zu erstellen. Diese Videos werden in Guezs Profil im Format "Trial Reels" veröffentlicht, die für die Öffentlichkeit nicht sichtbar sind.

In den Videos ist Guez zu sehen, wie er traurig aus einem Zugfenster schaut, begleitet von dem Text: "Ich kann nicht glauben, dass [Land] verloren hat... Wenn Mädchen aus diesem Land emotionalen Beistand brauchen, sind meine DMs offen." In einem Interview mit TechCrunch gab er an, dass er durch diese Methode innerhalb weniger Tage über eine Million Aufrufe und hunderte Nachrichten erhielt.

Unerwartete Effekte der Automatisierung

Interessanterweise lenkte Guez diesen Fluss auch dazu, seine KI-basierte Sprachlern-App namens Canary zu bewerben. Er gab in seinem Profil an, dass er nur auf Nachrichten antwortet, die über die App gesendet wurden. Infolgedessen sind Frauen, die mit ihm kommunizieren möchten, gezwungen, sein Programm herunterzuladen. Dies wird als eine neue Stufe des "Smart Work" bewertet.

Es ist natürlich, dass sich viele fragen, ob eine solche Methode eine Täuschung der Menschen darstellt. Guez betont jedoch, dass er nach Beginn der Kommunikation nicht verheimlicht, wie er dies umgesetzt hat. Seinen Worten zufolge sind viele Frauen statt wütend über diesen kreativen Ansatz von seinem technologischen Geschick beeindruckt.

OpenClaw wird nicht nur genutzt, um Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken zu erregen, sondern auch, um echte Dates zu planen. Zum Beispiel nutzt Jeff Weisbein, Gründer einer Tech-PR-Agentur, diesen Bot, um die besten Orte für ein Date zu finden. Er beauftragt den Bot, Restaurants in verschiedenen Gegenden zu recherchieren und einen Bericht über deren Vorteile zu erstellen.

Die Zukunft von KI und persönlichen Beziehungen

Diese Fälle zeigen, dass KI in die sensibelsten Bereiche des täglichen Lebens vordringt. Mit Tools wie OpenClaw erhalten Menschen folgende Möglichkeiten:

Daten in Echtzeit analysieren und darauf basierend Inhalte erstellen;

Kommunikation in sozialen Netzwerken automatisieren und filtern;

Komplexe logistische Aufgaben, wie die Wahl eines Date-Ortes, an die KI delegieren.

Obwohl Guezs Stil etwas kontrovers erscheinen mag, beweist er, wie weitreichend die Möglichkeiten von KI-Agenten sind. In Zukunft könnten solche automatisierten Systeme sehr wahrscheinlich zu einem integralen Bestandteil der Dating- und Kommunikationskultur werden.