Arne Slot könnte die niederländische Nationalmannschaft trainieren

Der renommierte niederländische Spezialist Arne Slot ist einer der Hauptkandidaten für die Position des Cheftrainers der Nationalmannschaft geworden.

Der Königliche Niederländische Fußballbund (KNVB) hat mit der Suche nach einem neuen Trainer als Ersatz für Ronald Koeman begonnen und führt erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten.

Verband hat Verhandlungen aufgenommen

Wie The Touchline auf X berichtet, hat die niederländische Fußballführung Kontakt zu mehreren Trainern aufgenommen.

Unter ihnen gilt Arne Slot als einer der Hauptkandidaten.

Bisher liegen keine Informationen über eine offizielle Vereinbarung zwischen den Parteien vor.

Wann wird Koeman sein Amt niederlegen?

Der derzeitige Cheftrainer der Niederlande, Ronald Koeman, wird sein Amt nach Ablauf seines Vertrages verlassen.

Diese Entscheidung wurde bekannt gegeben, nachdem die Teilnahme der 'Oranje' an der WM 2026 beendet war.

Marokko stoppte die Niederlande

Die Niederlande trafen in dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf Marokko.

Das Spiel endete nach der regulären Spielzeit und Verlängerung 1:1. Im Elfmeterschießen gewann Marokko mit 3:2 und schaltete die Niederlande aus dem Turnier.

Statistik Ergebnis Phase WM 2026, Achtelfinale Begegnung Niederlande — Marokko Reguläre Spielzeit und Verlängerung 1:1 Elfmeterschießen 2:3

Slot wurde mit Liverpool Champion

Arne Slots letzte Station war der englische Club Liverpool.

Er führte den Merseyside-Club in der Saison 2024/25 zur englischen Meisterschaft.

Im Mai 2026 gab die Clubführung jedoch offiziell bekannt, dass Slot das Amt des Cheftrainers aufgrund unzufriedenstellender Folgeresultate verlassen hat.

Beginnt in den Niederlanden eine neue Ära?

Slot ist bekannt für seinen offensiven Spielstil, hohes Pressing und seine Fähigkeit, mit Spielern zu arbeiten.

Sollte er für die Nationalmannschaft verpflichtet werden, könnte eine neue Ära im niederländischen Fußball beginnen.

Die Hauptfrage ist nun, ob der Verband auf Arne Slot setzt oder einen anderen Kandidaten wählt?