Arne Slot könnte die niederländische Nationalmannschaft trainieren

·32·Sport
Arne Slot könnte die niederländische Nationalmannschaft trainieren

Der renommierte niederländische Spezialist Arne Slot ist einer der Hauptkandidaten für die Position des Cheftrainers der Nationalmannschaft geworden.

Der Königliche Niederländische Fußballbund (KNVB) hat mit der Suche nach einem neuen Trainer als Ersatz für Ronald Koeman begonnen und führt erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten.

Verband hat Verhandlungen aufgenommen

Wie The Touchline auf X berichtet, hat die niederländische Fußballführung Kontakt zu mehreren Trainern aufgenommen.

Unter ihnen gilt Arne Slot als einer der Hauptkandidaten.

Bisher liegen keine Informationen über eine offizielle Vereinbarung zwischen den Parteien vor.

Wann wird Koeman sein Amt niederlegen?

Der derzeitige Cheftrainer der Niederlande, Ronald Koeman, wird sein Amt nach Ablauf seines Vertrages verlassen.

Diese Entscheidung wurde bekannt gegeben, nachdem die Teilnahme der 'Oranje' an der WM 2026 beendet war.

Marokko stoppte die Niederlande

Die Niederlande trafen in dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf Marokko.

Das Spiel endete nach der regulären Spielzeit und Verlängerung 1:1. Im Elfmeterschießen gewann Marokko mit 3:2 und schaltete die Niederlande aus dem Turnier.

Statistik

Ergebnis

Phase

WM 2026, Achtelfinale

Begegnung

Niederlande — Marokko

Reguläre Spielzeit und Verlängerung

1:1

Elfmeterschießen

2:3

Slot wurde mit Liverpool Champion

Arne Slots letzte Station war der englische Club Liverpool.

Er führte den Merseyside-Club in der Saison 2024/25 zur englischen Meisterschaft.

Im Mai 2026 gab die Clubführung jedoch offiziell bekannt, dass Slot das Amt des Cheftrainers aufgrund unzufriedenstellender Folgeresultate verlassen hat.

Beginnt in den Niederlanden eine neue Ära?

Slot ist bekannt für seinen offensiven Spielstil, hohes Pressing und seine Fähigkeit, mit Spielern zu arbeiten.

Sollte er für die Nationalmannschaft verpflichtet werden, könnte eine neue Ära im niederländischen Fußball beginnen.

Die Hauptfrage ist nun, ob der Verband auf Arne Slot setzt oder einen anderen Kandidaten wählt?

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Das „portugiesische Märchen“ des usbekischen Fußballs: Talente auf dem Weg zu BragaDas „portugiesische Märchen“ des usbekischen Fußballs: Talente auf dem Weg zu BragaHeute, 17:49WM 2026: Präzise Vorhersagen für die drei heutigen Play-off-SpieleWM 2026: Präzise Vorhersagen für die drei heutigen Play-off-SpieleHeute, 17:29Sandro Tonali wechselt für eine Rekordsumme zu Tottenham: Der Grund für die Wahl des italienischen StarsSandro Tonali wechselt für eine Rekordsumme zu Tottenham: Der Grund für die Wahl des italienischen StarsHeute, 17:16Arsenal- und Spanien-Legende Santi Cazorla beendet KarriereArsenal- und Spanien-Legende Santi Cazorla beendet KarriereHeute, 17:14Jose Mourinho fordert neuen Stürmer vom Real Madrid ManagementJose Mourinho fordert neuen Stürmer vom Real Madrid ManagementHeute, 17:00Thibaut Courtois verrät das „Hauptgeheimnis“ des belgischen ComebacksThibaut Courtois verrät das „Hauptgeheimnis“ des belgischen ComebacksHeute, 16:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan