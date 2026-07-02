In der K.o.-Runde (Sechzehntelfinale) der Weltmeisterschaft 2026 finden drei weitere wichtige Begegnungen statt. Spanien gegen Österreich, Portugal gegen Kroatien und die Schweiz gegen Algerien kämpfen um den Einzug in die nächste Runde.

Auf dem Papier gibt es in allen drei Paarungen einen Favoriten. Doch in Play-off-Spielen kann ein einziger Fehler die gesamte WM beenden — Deutschland und die Niederlande haben dies bereits auf harte Weise demonstriert.

Gestern haben wir auf unserer Seite unter dem Titel "WM 2026: Präzise Vorhersagen für die drei heutigen Play-off-Spiele" die Sieger von drei Spielen richtig getippt. Laut Vorhersage zogen England, Belgien und die USA in das Achtelfinale ein, Vorhersage ging zu 100% auf. Dieses Mal haben wir die reguläre Spielzeit und eine mögliche Verlängerung separat berücksichtigt.

1. Spanien — Österreich

Vorhersage: Spanien 2:0 Österreich

Spanien hat einen großen Vorteil bei Ballbesitz und im Positionsspiel. Das Team ist seit 34 Spielen ungeschlagen. Österreich ist zwar durch hohes Pressing gefährlich, aber Verteidiger Philipp Mwene fällt aus.

Sieger: Spanien

Konfidenzniveau: 75%

Mögliche Torschützen: Lamine Yamal, Oyarzabal

2. Portugal — Kroatien

Vorhersage: 1:1 nach regulärer Spielzeit, 2:1 nach Verlängerung

Kroatien weiß sehr genau, wie man Play-off-Spiele bestreitet, und wird versuchen, das Tempo im Mittelfeld zu drosseln. Portugals Offensive und Kaderbreite sind jedoch stärker. Die Portugiesen haben alle vier bisherigen Begegnungen zwischen den beiden Teams gewonnen.

Zieht weiter in die nächste Runde: Portugal

Konfidenzniveau: 63%

Mögliches entscheidendes Tor: Cristiano Ronaldo oder ein Einwechselspieler

3. Schweiz — Algerien

Vorhersage: Schweiz 1:0 Algerien

Dies ist die ausgeglichenste Partie der drei Spiele. Die defensive Disziplin und Play-off-Erfahrung der Schweiz verschaffen ihr einen kleinen Vorteil. Die Verletzung des algerischen Stürmers Mohammed Amoura könnte ein schwerer Verlust für die Afrikaner sein.

Sieger: Schweiz

Konfidenzniveau: 57%

Gefährlichstes Szenario: Verlängerung nach 0:0

Endgültige Vorhersagen

Begegnung Vorhersage Spanien — Österreich 2:0 Portugal — Kroatien 2:1, in der Verlängerung Schweiz — Algerien 1:0

Drei Haupttipps: Sieg Spanien, Portugal kommt weiter, Schweiz kommt weiter.