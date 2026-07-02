WM 2026: Präzise Vorhersagen für die drei heutigen Play-off-Spiele

·16·Sport
WM 2026: Präzise Vorhersagen für die drei heutigen Play-off-Spiele

In der K.o.-Runde (Sechzehntelfinale) der Weltmeisterschaft 2026 finden drei weitere wichtige Begegnungen statt. Spanien gegen Österreich, Portugal gegen Kroatien und die Schweiz gegen Algerien kämpfen um den Einzug in die nächste Runde.

Auf dem Papier gibt es in allen drei Paarungen einen Favoriten. Doch in Play-off-Spielen kann ein einziger Fehler die gesamte WM beenden — Deutschland und die Niederlande haben dies bereits auf harte Weise demonstriert.

Gestern haben wir auf unserer Seite unter dem Titel "WM 2026: Präzise Vorhersagen für die drei heutigen Play-off-Spiele" die Sieger von drei Spielen richtig getippt. Laut Vorhersage zogen England, Belgien und die USA in das Achtelfinale ein, Vorhersage ging zu 100% auf. Dieses Mal haben wir die reguläre Spielzeit und eine mögliche Verlängerung separat berücksichtigt.

1. Spanien — Österreich

Vorhersage: Spanien 2:0 Österreich

Spanien hat einen großen Vorteil bei Ballbesitz und im Positionsspiel. Das Team ist seit 34 Spielen ungeschlagen. Österreich ist zwar durch hohes Pressing gefährlich, aber Verteidiger Philipp Mwene fällt aus.

Sieger: Spanien
Konfidenzniveau: 75%
Mögliche Torschützen: Lamine Yamal, Oyarzabal

2. Portugal — Kroatien

Vorhersage: 1:1 nach regulärer Spielzeit, 2:1 nach Verlängerung

Kroatien weiß sehr genau, wie man Play-off-Spiele bestreitet, und wird versuchen, das Tempo im Mittelfeld zu drosseln. Portugals Offensive und Kaderbreite sind jedoch stärker. Die Portugiesen haben alle vier bisherigen Begegnungen zwischen den beiden Teams gewonnen.

Zieht weiter in die nächste Runde: Portugal
Konfidenzniveau: 63%
Mögliches entscheidendes Tor: Cristiano Ronaldo oder ein Einwechselspieler

3. Schweiz — Algerien

Vorhersage: Schweiz 1:0 Algerien

Dies ist die ausgeglichenste Partie der drei Spiele. Die defensive Disziplin und Play-off-Erfahrung der Schweiz verschaffen ihr einen kleinen Vorteil. Die Verletzung des algerischen Stürmers Mohammed Amoura könnte ein schwerer Verlust für die Afrikaner sein.

Sieger: Schweiz
Konfidenzniveau: 57%
Gefährlichstes Szenario: Verlängerung nach 0:0

Endgültige Vorhersagen

Begegnung

Vorhersage

Spanien — Österreich

2:0

Portugal — Kroatien

2:1, in der Verlängerung

Schweiz — Algerien

1:0

Drei Haupttipps: Sieg Spanien, Portugal kommt weiter, Schweiz kommt weiter.

SpanienPortugalSchweizÖsterreichKroatien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sandro Tonali wechselt für eine Rekordsumme zu Tottenham: Der Grund für die Wahl des italienischen StarsSandro Tonali wechselt für eine Rekordsumme zu Tottenham: Der Grund für die Wahl des italienischen StarsHeute, 17:16Arsenal- und Spanien-Legende Santi Cazorla beendet KarriereArsenal- und Spanien-Legende Santi Cazorla beendet KarriereHeute, 17:14Arne Slot könnte die niederländische Nationalmannschaft trainierenArne Slot könnte die niederländische Nationalmannschaft trainierenHeute, 17:03Jose Mourinho fordert neuen Stürmer vom Real Madrid ManagementJose Mourinho fordert neuen Stürmer vom Real Madrid ManagementHeute, 17:00Thibaut Courtois verrät das „Hauptgeheimnis“ des belgischen ComebacksThibaut Courtois verrät das „Hauptgeheimnis“ des belgischen ComebacksHeute, 16:54Zlatko Dalic nennt gefährlichsten Aspekt PortugalsZlatko Dalic nennt gefährlichsten Aspekt PortugalsHeute, 16:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan