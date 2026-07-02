Chinas Raumfahrtprogramm geht in eine neue Phase über. Das Flüssigtreibstoff-Raketentriebwerk Kinecore-2 des Landes hat die langfristigen Qualifikationstests erfolgreich bestanden und Ergebnisse bei der Haltbarkeit erzielt, die über den Erwartungen liegen. Dieses Triebwerk soll nicht nur die Grundlage für einfache Flüge, sondern auch für wiederverwendbare Raketensysteme bilden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In den abschließenden Tests arbeitete das Kinecore-2-Triebwerk insgesamt 620 Sekunden lang kontinuierlich. Dieser Wert ist fast 3,5-mal so hoch wie die für eine Standard-Orbitalmission erforderliche Zeit. Zudem wurde während des Testprozesses eine kontinuierliche Brenndauer von 400 Sekunden verzeichnet, was einen absoluten Rekord für Triebwerke dieser Serie darstellt. Laut ixbt.com deutet diese Leistungsreserve auf die extreme Zuverlässigkeit des Geräts hin.

Ein würdiger Konkurrent zum SpaceX Merlin 1D Triebwerk

Technisch arbeitet das Kinecore-2 mit einer Mischung aus flüssigem Sauerstoff und Kerosin, was als klassische Komponenten für moderne Raketensysteme gilt. Es kann einen Schub von etwa 110 Tonnen erzeugen. Mit seinen Eigenschaften gilt es als Alternative zum Merlin 1D Triebwerk, das in den berühmten Falcon 9 Raketen von Elon Musks SpaceX eingesetzt wird.

Entwickler betonen, dass das Testprogramm bereits in die nächste Phase übergegangen ist. Derzeit unterzieht sich das Triebwerk komplexen Zuverlässigkeitsprüfungen in verschiedenen Betriebsmodi. Insgesamt hat die Betriebsdauer des Triebwerks in den Tests 2000 Sekunden überschritten, was eine ernsthafte Vorbereitung vor dem Einsatz in realen Flügen darstellt.

Die Zukunft der Lijian-2 Rakete

Es ist geplant, dass das Kinecore-2 in Zukunft zum Hauptelement der wiederverwendbaren chinesischen Trägerrakete Lijian-2 wird. Diese Rakete wird entwickelt, um regelmäßig Fracht für kommerzielle Zwecke in den Weltraum zu transportieren und die Vorbereitungszeit zwischen den Flügen maximal zu verkürzen.

Dieser Erfolg Chinas wird den Wettbewerb auf dem globalen Weltraummarkt weiter verschärfen. Die Annäherung an die von SpaceX gesetzten Standards ist Teil der Strategie Pekings, die Kosten für den Zugang zum Weltraum zu senken und seinen Anteil am privaten Satellitenmarkt zu erhöhen. Ein solches technologisches Wachstum ist auch für usbekische Spezialisten interessant, da die Verfügbarkeit günstigerer orbitaler Träger neue Möglichkeiten für regionale Kommunikations- und Monitoringprojekte eröffnet.

Derzeit laufen die finalen Zertifizierungsprozesse für das Kinecore-2-Triebwerk. Wenn alle Phasen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte die Lijian-2 in den kommenden Jahren ihren ersten orbitalen Flug durchführen und zu einem Hauptkonkurrenten der Falcon 9 werden.