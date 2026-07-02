Chery Automobile, einer der größten Automobilhersteller Chinas, hat einen beispiellosen Schritt unternommen, um das Vertrauen in seine Rhino-Batterien der nächsten Generation zu demonstrieren. Ab sofort wird Erstbesitzern aller neuen Elektro- und Hybridmodelle, die mit diesen Batterien ausgestattet sind, eine lebenslange Garantie gewährt. Diese Entscheidung unterstreicht nicht nur die technologische Überlegenheit der Marke, sondern soll auch das Vertrauen der Verbraucher in den elektrischen Transport grundlegend stärken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com umfasst diese Garantie nicht nur das Batteriepaket, sondern auch die Elektromotoren und Steuereinheiten. Dieses Privileg steht jedoch nur Besitzern von Fahrzeugen zur Verfügung, die für den privaten Gebrauch erworben wurden — für Fahrzeuge, die zu kommerziellen Zwecken, z. B. als Taxi, genutzt werden, gilt diese Regelung nicht. Eine solche Strategie ist zweifellos ein wichtiger Faktor für die Erweiterung des Marktanteils der Marke Chery.

Strengste Sicherheitsstandards

Diese Kampagne wurde nach der Einführung eines neuen obligatorischen staatlichen Standards für Batteriesicherheit in China angekündigt. Experten bezeichnen diese neuen Anforderungen als die strengsten Sicherheitsnormen in der Geschichte der Branche. Chery betont, dass seine Rhino-Batterien diese Standards vollständig erfüllen und sogar übertreffen. Gemäß den neuen Regeln darf selbst bei einem thermischen Durchgehen der Batterien über einen Zeitraum von 2 Stunden kein Brand oder eine Explosion auftreten.

Darüber hinaus richten sich die Sicherheitsanforderungen an den Schutz der Passagiere im Innenraum. Insbesondere darf nach dem Warnsignal für 5 Minuten kein Rauch in den Fahrgastraum eindringen. Zudem werden die Batterien auf mechanische Stoßfestigkeit geprüft: Sie müssen drei Treffern einer Stahlkugel mit einem Durchmesser von 30 mm und einer Energie von 150 J standhalten. Rhino-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Sicherheitsmerkmale auch nach 300 Schnellladezyklen beibehalten.

Unternehmensverantwortung und abgedeckte Modelle

Vertreter von Chery Automobile gaben ein sehr kühnes Versprechen ab: Sollte es bei einem mit einer Rhino- Batterie ausgestatteten Modell aufgrund eines nicht durch menschliches Versagen verursachten Defekts zu einem thermischen Durchgehen oder einer Beschädigung kommen, stellt das Unternehmen dem Kunden ein fabrikneues Auto desselben Modells zur Verfügung. Solche Garantien belegen das hohe Vertrauen der Marke in die Qualität ihrer Produkte.

Derzeit werden Rhino-Batterien in Modellen von vier Hauptmarken der Chery-Gruppe eingesetzt:

Chery

Exeed

Jetour

iCar (iCaur)

In Anbetracht der wachsenden Popularität der Marken Chery, Jetour und Exeed auf dem usbekischen Markt könnten solche globalen Initiativen des Herstellers die Einstellung lokaler Käufer gegenüber der Marke positiv beeinflussen. Das Unternehmen stattet weiterhin alle seine Modelle mit neuen Energietypen (BEV, PHEV und EREV) mit dieser sicheren Technologie aus.