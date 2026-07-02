Geheimnis des Ruinenhauses: 16 Kinder vier Jahre lang in einem Zimmer in den USA festgehalten

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Geheimnis des Ruinenhauses: 16 Kinder vier Jahre lang in einem Zimmer in den USA festgehalten

Im Dorf Hamden, Ohio, wurde festgestellt, dass 16 Kinder unter schrecklichen Bedingungen festgehalten wurden. Sie wurden aus einem kleinen Raum in einem Ruinenhaus gerettet. Das jüngste Kind war 1,5 Jahre alt, das älteste 18.

Behörden gaben an, dass sie fast vier Jahre lang in einem einzigen Zimmer von etwa 3,5 x 3,5 Metern lebten. Der sanitäre Zustand des Hauses war katastrophal, die Räume waren voller Müll.

Die Untersuchung ergab, dass einige der Kinder nicht sprechen konnten. Ein 18-jähriges Mädchen mit Entwicklungsverzögerungen konnte nicht einmal ihren eigenen Namen schreiben. Die Kinder erhielten keine Bildung und besuchten keine Schule.

Den Eltern sowie zwei Großeltern wurden 16 Anklagepunkte wegen Gefährdung von Kindern auferlegt. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass es sich nicht um Menschenhandel, sondern um häusliche Gewalt handelt.

Die Kinder wurden entdeckt, als Strafverfolgungsbehörden das Haus im Rahmen einer anderen Kriminaluntersuchung durchsuchten. Es gab keine Käfige, aber es wird geprüft, wie ihr Verlassen des Raumes verhindert wurde.

Sieben Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere wurden per Hubschrauber in ein Zentrum für Schwerverletzte gebracht, einer davon ist an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Ermittler berichten, dass die Familie über zwanzig Jahre lang an verschiedenen Orten in Ohio umzog, um die Kinder vor der staatlichen Aufsicht zu verstecken. Alle Kinder befinden sich nun in staatlicher Obhut.

OhioHamdenUSA
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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