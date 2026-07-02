Große Änderungen in der Führung von Lucid Motors: Unternehmen wechselt zu neuer Strategie

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Große Änderungen in der Führung von Lucid Motors: Unternehmen wechselt zu neuer Strategie

Lucid Motors, einer der großen Akteure auf dem Elektromobilmarkt, führt tiefgreifende Reformen in seinem Managementsystem durch. Im Rahmen der strukturellen Änderungen unter der Leitung des neuen CEO Silvio Napoli wurde bekannt gegeben, dass CFO Taoufiq Boussaid sein Amt niederlegt. Diese Entscheidung erfolgt in einer Zeit, in der das Unternehmen versucht, seine Kosten zu optimieren und sich an die Marktanforderungen anzupassen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Seit Silvio Napoli die Geschäftsführung übernommen hat, hat er sich zum Ziel gesetzt, die Struktur von Lucid Motors zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern. Laut ixbt.com hat das Unternehmen nicht nur einen neuen Finanzvorstand, sondern auch neue hochrangige Führungskräfte für Technologie, Kundenbetreuung, digitale Technologien und Transformation eingestellt. Gleichzeitig entschied Napoli, die Anzahl der ihm direkt unterstellten Führungskräfte zu halbieren.

Kürzungen bei Belegschaft und Produktion

Dieser Personalwechsel erfolgt nach umfassenden Kürzungen im Unternehmen. Im vergangenen Monat kündigte Lucid Motors die Entlassung hunderter Mitarbeiter an. Zudem ist die Absage der zweiten Schicht im Werk in Arizona geplant. Solche Maßnahmen ermöglichen es dem Unternehmen, jährlich etwa 158 Millionen Dollar einzusparen.

Die finanzielle Lage und Marktposition des Unternehmens ist derzeit etwas komplex. Lucid Motors, das beim Börsengang 2021 große Versprechen machte, hat bisher nicht den erwarteten großen Markt für seine Luxuslimousinen und SUV-Modelle gefunden. Im zweiten Quartal dieses Jahres lieferte das Unternehmen 3.953 Fahrzeuge aus, was zwar leicht über dem Vorjahreswert liegt, aber die Hoffnungen an das Gravity SUV-Modell nicht vollständig erfüllte.

Zukünftige Pläne und neue Modelle

Trotz der Schwierigkeiten hat Lucid Motors seine Pläne für den Massenmarkt nicht aufgegeben. Das Unternehmen bereitet die Einführung eines kompakten SUV-Modells namens Cosmos vor. Dieses Modell, das voraussichtlich etwa 50.000 Dollar kosten wird, könnte zum ersten Massenprodukt des Unternehmens werden. Dies wird ein wichtiger Faktor im Wettbewerb mit Konkurrenten wie Tesla und Rivian sein.

Darüber hinaus arbeitet Lucid Motors an innovativen Projekten. Insbesondere ist geplant, in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen für autonome Technologien Nuro und Uber einen luxuriösen Robotaxi-Dienst einzuführen. Dieser Dienst soll Ende dieses Jahres in San Francisco und 2027 in Houston starten.

Silvio Napoli betonte, dass alle Änderungen darauf abzielen, das Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. "Wir vereinfachen die Organisation, stärken die Führung und konzentrieren uns auf unsere Kernprioritäten — Kunden, Qualität und Innovation", hieß es in seiner Erklärung. Das neue Team will Lucid Motors transformieren und an die Spitze des Elektromobilmarktes führen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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