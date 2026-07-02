Die Marke Commodore, die einen besonderen Platz in der Welt der Technologie einnimmt, hat die Vorbestellungen für das Callback 8020 Klappsmartphone gestartet, das für Nutzer konzipiert wurde, die von digitaler Abhängigkeit müde sind. Dieses Gerät zielt darauf ab, den Nutzer vor ablenkenden sozialen Netzwerken und endlosen Benachrichtigungen zu schützen, während die Funktionalität moderner Smartphones erhalten bleibt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wird das Modell Callback 8020 als "antisoziales" Smartphone positioniert. Die Hersteller haben Webbrowser und Social-Network-Apps auf Systemebene blockiert. Dies ermöglicht es dem Nutzer, nur die wichtigsten Kommunikationsmittel zu verwenden und sich von der virtuellen Welt zu entfernen, um sich auf das reale Leben zu konzentrieren.

Zu den technischen Aspekten: Es basiert auf dem MediaTek Helio G81 Prozessor. Das Smartphone ist mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher ausgestattet. Zudem wird für den Komfort der Nutzer eine 32 GB microSD-Karte im Lieferumfang mitgeliefert. Als Software wurde das Sailfish OS Betriebssystem gewählt, das vielen nicht bekannt ist, aber stabil läuft.

Technische Daten und Funktionen

Das Callback 8020 hat kompakte Abmessungen und ist mit zwei Displays ausgestattet: Der Hauptbildschirm im Inneren ist ein 3,25-Zoll-IPS-Panel, während sich außen ein 1,77-Zoll-Hilfsdisplay befindet. Über diesen externen Bildschirm kann man die Zeit ablesen oder eingehende Anrufe verfolgen, ohne das Telefon zu öffnen. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Smartphones ist die 48 MP Hauptkamera, was für diese Art von kompakten Geräten ein recht hoher Wert ist.

Die Liste der besonderen Merkmale des Geräts sieht wie folgt aus:

MediaTek Helio G81 Chipsatz;

4 GB RAM und 64 GB permanenter Speicher;

48 MP Hauptkamera;

Wechselakku mit einer Kapazität von 1550 mAh;

Lademöglichkeit über USB-C Port.

Es ist anzumerken, dass Nutzer trotz des Verbots von sozialen Netzwerken andere benötigte Apps als APK-Dateien installieren können. Dies macht das Smartphone nicht zu einem völlig "dummen" Telefon, sondern schränkt lediglich die Ablenkungen ein. In Anbetracht dessen, dass der Trend zum "Digital Detox" in den letzten Jahren auch auf dem Markt in Usbekistan zugenommen hat, werden solche Geräte zweifellos ihre Käufer finden.

Preis und Verkaufsbedingungen

Derzeit wurde für Vorbesteller des Commodore Callback 8020 ein Sonderpreis von 350 Dollar festgelegt. Später wird erwartet, dass der Preis auf 400 Dollar steigen wird. Interessanterweise plante der Hersteller ursprünglich, dieses Modell für 500 Dollar zu verkaufen, doch die Preispolitik wurde letztendlich gelockert.

Das Smartphone-Paket bietet einen heute seltenen, reichhaltigen Inhalt: das Telefon selbst, ein USB-C-Kabel, ein Wechselakku und eine zusätzliche Speicherkarte. Während moderne Flaggschiffe sogar auf das Ladegerät verzichten, könnte dieser Ansatz von Commodore ideal für diejenigen sein, die klassische Geräte vermissen.