FIFA-Präsident Gianni Infantino würdigte das historische Debüt der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

Auf seiner offiziellen Seite betonte er, dass die Nationalmannschaft der ganzen Welt bewiesen habe, dass große Träume wahr werden können, und wünschte viel Erfolg für zukünftige Turniere.

„Ihr habt bewiesen, dass große Träume wahr werden können“

Der FIFA-Chef bewertete die erstmalige Teilnahme Usbekistans an der Weltmeisterschaft als ein monumentales Ereignis für den Fußball des Landes.

„Ihr habt der ganzen Welt und den Menschen in eurer Heimat bewiesen, dass jeder noch so große Traum in Erfüllung gehen kann“, schrieb Infantino.

Die Qualifikation der usbekischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft ist ein historisches Ergebnis, auf das Millionen von Fans jahrelang gewartet haben.

Das erste Tor im Stadion miterlebt

Gianni Infantino erinnerte zudem daran, dass er das erste Tor Usbekistans bei einer Weltmeisterschaft live im Stadion miterlebt hat.

„Da ich euer erstes Tor bei der FIFA-Weltmeisterschaft mit eigenen Augen im Stadion gesehen habe, weiß ich sehr genau, welche Emotionen ihr und die Fans in diesem Moment durchlebt habt“, sagte er.

Dieses Tor schlug ein neues Kapitel in der nationalen Fußballgeschichte auf und bescherte dem ganzen Land unvergessliche Gefühle.

Historische Erfahrung als großer Impuls

Der FIFA-Präsident zeigte sich zuversichtlich, dass die Teilnahme Usbekistans an der Weltmeisterschaft nicht nur auf das Ergebnis eines einzelnen Turniers beschränkt bleiben wird.

Seiner Meinung nach wird die bei der Weltmeisterschaft gesammelte Erfahrung dazu beitragen, dass der Fußball im Land noch populärer wird und sich weiterentwickelt.

„Ich bin überzeugt, dass diese historische Erfahrung einen großen Impuls für die weitere Entwicklung des Fußballs in Usbekistan geben wird“, schrieb Infantino.

„Viel Erfolg für die Zukunft“

Am Ende seiner Botschaft wünschte Gianni Infantino der usbekischen Nationalmannschaft viel Erfolg bei kommenden Wettbewerben.

„Ich wünsche euch viel Glück für die Zukunft!“, sagte der FIFA-Präsident.

Diese Worte des FIFA-Chefs unterstreichen, dass das historische Debüt Usbekistans auch von der internationalen Fußballgemeinschaft hoch geschätzt wird.