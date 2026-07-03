England-Flügelspieler Anthony Gordon äußerte sich hochlobend über seinen Teamkollegen Harry Kane und stellte den erfahrenen Stürmer mit Lionel Messi, einem der größten Spieler der Fußballgeschichte, auf eine Stufe. Diese Anerkennung erfolgte, nachdem Kane England in einem WM-Spiel gegen die DR Kongo vor einer Niederlage bewahrt hatte. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Das Spiel gegen die DR Kongo begann unter einem unerwarteten Szenario: Die Afrikaner gingen bereits in der 7. Minute in Führung und setzten England damit auf die Gefahr eines Turnierausscheidens. Harry Kane glich jedoch in der 75. Minute aus und erzielte fünf Minuten vor Spielende das Siegtor. Mit diesem Doppel steigerte Kane seine Trefferquote im Turnier auf 5 und zog mit Erling Haaland in der Torschützenliste gleich.

Ein Vorbild an Beständigkeit und Fleiß

Anthony Gordon, der eingewechselt wurde und beide Tore von Kane vorbereitete, lobte den Professionalismus des Stürmers. „Es ist eine großartige Erfahrung, jeden Tag mit jemandem auf seinem Elite-Niveau zusammen zu sein. Harry steht derzeit auf dem absoluten Gipfel des Fußballs“, sagte Gordon in einem Interview mit Goal.com.

Gordon betonte, dass Kanes phänomenale Ergebnisse kein Zufall seien, sondern das Ergebnis unermüdlicher Arbeit. „Er spielt eine Saison, die nur Lionel Messi hätte erreichen können. Das zeigt, auf welchem Niveau er agiert. Er arbeitet an jedem Schuss im Training mit Ernsthaftigkeit und Leidenschaft. Er macht keine Fehler“, fügte der Flügelspieler hinzu.

In der vergangenen Saison zeigte Harry Kane mit 61 Toren in 51 Spielen für Bayern die beste Effizienz seiner Karriere. Trotz seines 32. Lebensjahres versetzt es viele Experten in Erstaunen, dass der Stürmer seine Form beibehalten hat. Derzeit liegt er im Rennen um den Goldenen Schuh nur noch ein Tor hinter Stars wie Lionel Messi und Kylian Mbappe.

Die englische Nationalmannschaft trifft nun im Achtelfinale auf einen der Gastgeber des Turniers – Mexiko. In diesem Spiel im Azteca-Stadion werden die Engländer erneut auf die Klasse ihres Kapitäns setzen. Sollten die Engländer die Hürde Mexiko nehmen, könnten sie im Viertelfinale auf Brasilien oder Norwegen treffen.