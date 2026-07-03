Super Mario Bros. Spiel für Rekordsumme von 3 Millionen Dollar verkauft

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Super Mario Bros. Spiel für Rekordsumme von 3 Millionen Dollar verkauft

In der Welt des Retrogaming wurde ein weiterer erstaunlicher Rekord aufgestellt: Eine ungeöffnete Super Mario Bros. Spielkassette, fast 40 Jahre alt, fand bei einer Auktion für 3 Millionen Dollar einen neuen Besitzer. Dieser Deal macht dieses Spiel zum teuersten Exemplar der Geschichte und hat unter Sammlern für großes Aufsehen gesorgt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieses bei Signature Auction verkaufte Exemplar wurde für die Nintendo Entertainment System (NES) Konsole entwickelt, und sein Zustand wurde von Experten als sehr hoch bewertet. Laut Heritage verfügt dieses Exemplar über ein PSA 9.6 A++ Rating, was den höchsten Wert unter den ersten veröffentlichten und versiegelten Kopien darstellt.

Bemerkenswert ist, dass der neue Rekord den vorherigen um fast 1 Million Dollar übertrifft. Der vorherige Höchstwert wurde 2021 aufgestellt, als ebenfalls ein Exemplar von Super Mario Bros. für 2 Millionen Dollar verkauft wurde. Ein solches Wachstum zeigt die steigende Investitionsattraktivität des Retro-Gaming-Marktes.

Seltener Fund und seine Geschichte

Der Wert dieses Exemplars hängt nicht nur von seinem Zustand, sondern auch von der Geschichte seines Fundes ab. Berichten zufolge wurde diese Kassette kürzlich zufällig gefunden. Das Interessanteste ist, dass zusammen mit ihr auch eine ungeöffnete, originalverpackte NES Control Deck Konsole erhalten blieb. Funde in einem solch vollständigen Set sind in der Technikgeschichte sehr selten.

Natürlich ist diese Nachricht auch für usbekische Gamer und Sammler interessant. Obwohl in unserer Region in den 90ern eher Dendy, ein Klon von Nintendo, populär war, wurden die Figur des Mario und seine Abenteuer für mehrere Generationen zu einem festen Bestandteil der Kindheit. Heute werden originale NES-Kassetten weltweit wie Kunstwerke geschätzt.

Experten betonen, dass das Interesse an klassischen Beispielen der Spieleindustrie von Jahr zu Jahr wächst. Legendäre Projekte wie Super Mario Bros. werden heute nicht mehr nur als Unterhaltungsprodukte, sondern als Objekte des kulturellen Erbes betrachtet. Dieser 3-Millionen-Dollar-Kauf bleibt eines der größten Finanzgeschäfte in der Geschichte der Videospiele.

Super MarioNintendoAuktionRekordRetro Gaming
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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