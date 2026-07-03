Sandro Tonali wechselt für 100 Millionen Pfund zu Tottenham

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Sandro Tonali wechselt für 100 Millionen Pfund zu Tottenham

Der italienische Nationalspieler und Mittelfeldspieler Sandro Tonali steht kurz davor, seine Karriere beim Londoner Verein Tottenham Hotspur fortzusetzen. Nachdem er sich bei Newcastle United bewiesen hat, wurde seine Entscheidung, die "Spurs" gegenüber Angeboten von Top-Clubs wie Manchester City zu wählen, zu einem der spektakulärsten Ereignisse des Transfermarktes. Dies berichtete Goal.com Bericht meldet.

In einem Interview mit Sky Sports gab Sandro Tonali offen zu, dass Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi der entscheidende Faktor für seine Entscheidung war. Seinen Worten zufolge beendete das Gespräch mit dem italienischen Spezialisten alle Zweifel an der Zukunft des Spielers. Der Gesamtwert dieses Transfers wird auf 100 Millionen Pfund geschätzt.

Der Roberto De Zerbi-Faktor und familiäre Gründe

Tonali betonte bei der Erläuterung seiner Wahl, dass er Roberto De Zerbi schon lange kennt und dessen Vorstellungen vom Fußball sehr mit seinen eigenen übereinstimmen. "Roberto De Zerbi war ein riesiger Faktor. Ich verfolge seine Arbeit schon lange und wie er den Fußball sieht, liegt mir sehr nahe. Als ich mit ihm sprach, wurde mir klar, dass ich genau hier sein wollte", so der Spieler.

Zudem verbarg der Mittelfeldspieler nicht, dass auch familiäre Umstände eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für London spielten. Nach drei Jahren in Newcastle entschieden sie sich aufgrund der Geburt eines Kindes, ihren familiären Lebensstil zu ändern. De Zerbi konnte Tonali nicht nur als Landsmann und Freund, sondern auch als professioneller Trainer vom Projekt überzeugen.

Rekord-Transfersumme

Laut ESPN hat Tottenham zugestimmt, eine garantierte Zahlung von 92,5 Millionen Pfund sowie zusätzliche Boni in Höhe von 7,5 Millionen Pfund zu zahlen. Dies ist ein sehr profitables Geschäft für Newcastle United, da der Verein Tonali 2023 für 55 Millionen Pfund von Mailand verpflichtete. Nun erzielen die "Magpies" einen Nettogewinn von fast 45 Millionen Pfund mit dem 26-jährigen Spieler.

Sandro Tonali wird in seinem neuen Verein voraussichtlich mehr als 275.000 Pfund pro Woche verdienen. Der Spieler wird in Kürze nach London fliegen, sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen und die letzten offiziellen Details des Vertrages abschließen. Er gab an, dass er sich im Guten von seinem ehemaligen Team verabschiedet und alle Parteien mit der Vereinbarung zufrieden sind.

Dieser Transfer könnte die teuerste Verpflichtung in der Geschichte von Tottenham werden. Der Londoner Club, der unter Roberto De Zerbi eine neue Stufe erreichen will, sieht Tonali als Schlüsselfigur zur Verstärkung des Mittelfelds. Solch große Transfers in der englischen Premier League werden zweifellos den Wettbewerb in der Liga weiter verschärfen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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