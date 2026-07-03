Es gibt viele Geheimnisse im Leben des nordkoreanischen Führers Kim Jong Un. Eines der am häufigsten diskutierten Themen ist, warum Informationen über seine Mutter streng geheim gehalten werden. Laut einer BBC-Analyse hat Kim Jong Un die Macht fast 15 Jahre lang inne, doch bis heute hat er den Namen seiner Mutter kein einziges Mal öffentlich erwähnt.

Der Analyse zufolge liegt der Hauptgrund darin, dass die Macht in Nordkorea auf die Blutlinie vom Berg Paektu basierende offizielle Ideologie setzt. Die Propaganda des Landes begründet die Herrschaft der Kim-Dynastie genau mit der Zugehörigkeit zu dieser heiligen Abstammung.

Die Herkunft von Kim Jong Uns Mutter Ko Yon Hientspricht jedoch nicht vollständig diesem Bild. Berichten zufolge wurde sie 1952 in Osaka, Japan, geboren. Ihre Eltern stammten ursprünglich von der Insel Jeju im heutigen Südkorea und gehörten zu den Koreanern, die während der japanischen Kolonialzeit dorthin gezogen waren. Später zog die Familie nach Nordkorea.

Koreaner, die zu dieser Zeit aus Japan kamen, wurden in der Kategorie der „Zainichi“ (oder „jjepo“) eingestuft. Analysten betonen, dass sie als eine Schicht betrachtet wurden, die unter ausländischem Einfluss stand, unter staatlicher Kontrolle lebte und Einschränkungen beim Zugang zu prestigeträchtiger Bildung und hohen Ämtern unterlag.

Dennoch erregte Ko Yon Hi die Aufmerksamkeit von Kim Jong Il, während sie in einem Elite-Kunstensemble tätig war. Obwohl sie keine offizielle Ehefrau war, bekamen sie drei Kinder. Einer von ihnen – Kim Jong Un – wurde später der Staatschef des Landes.

Analysen zufolge wurden auch andere Kinder von Kim Jong Il als Erben in Betracht gezogen. Sein ältester Sohn, Kim Jong Nam, verlor jedoch das Vertrauen seines Vaters, weil er das erbliche Machtsystem kritisierte und Reformen unterstützte. Er wurde 2017 in Malaysia ermordet. Ein weiterer Sohn, Kim Jong Chol, wurde aus verschiedenen Gründen als Erbe ausgeschlossen. Infolgedessen ging die Macht nach dem Tod von Kim Jong Il im Jahr 2011 an Kim Jong Un über.

Experten glauben, dass die Geheimhaltung der Informationen über Kim Jong Uns Mutter mit der Legitimität des erblichen Machtsystems des Landes zusammenhängt. Aus diesem Grund wird ihr Geburtstag nicht wie der seines Großvaters und Vaters als staatlicher Feiertag begangen.

Analysten weisen auf einen weiteren Aspekt hin: Kim Jong Un stellte seine Ehefrau Ri Sol Ju und seine Tochter Ju Ae frühzeitig der Öffentlichkeit vor. Einige Experten betonen, dass er damit möglicherweise versucht hat, im Voraus auf potenzielle Fragen zur Legitimität seiner Familie zu antworten.

Spezialisten sind der Meinung, dass eine breite Diskussion über Kim Jong Uns Mutter die über Jahre hinweg geformten offiziellen Ideologien des Landes beeinträchtigen könnte. Daher bleibt dieses Thema bis heute eine der verschlossensten und geheimnisvollsten Fragen in Nordkorea.