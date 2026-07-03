IQM geht an die Börse: Die Zukunft von Quantencomputern bleibt ungewiss

IQM, Finnlands führendes Startup im Bereich der Quantentechnologie, hat seine Aktien an der Nasdaq-Börse platziert und ist damit das erste börsennotierte Unternehmen Europas in diesem Sektor geworden. Das Debüt des mit 1,9 Milliarden Dollar bewerteten Unternehmens verlief jedoch nicht so spektakulär wie erwartet. Dass der Aktienkurs bereits am ersten Handelstag unter den IPO-Wert fiel, zeigt die vorsichtige Haltung der Investoren gegenüber den Aussichten dieser komplexen Technologie. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Geständnis im Prospekt von IQM, das vor dem Börsengang veröffentlicht wurde, überraschte viele. Die Unternehmensleitung räumte offen ein, dass der breite kommerzielle Erfolg von Quantencomputing-Technologien möglicherweise niemals eintreten wird. Obwohl solche Warnungen für alle Quantenunternehmen typisch sind, beeinflusste die explizite Nennung kurz vor dem Handelsstart das Vertrauen der Marktteilnehmer. Laut TechCrunch belegt dieser Fall, wie hoch der Grad der Unsicherheit in diesem Bereich ist.

Quantenüberlegenheit und reale Kunden

Trotzdem bietet IQM bereits reale Produkte und Dienstleistungen an. Das Unternehmen verkauft nicht nur physische Quantencomputer , sondern bietet auch Cloud-Computing-Dienste an. Zu seinen derzeitigen Kunden zählen renommierte Organisationen wie das VTT Technical Research Centre in Finnland und das Leibniz-Rechenzentrum in Deutschland. Laut CEO Jan Goetz stieg die Zahl der Kunden von 8 im Jahr 2024 auf 22 im Jahr 2025, was auf eine steigende Nachfrage nach der Technologie hindeutet.

Das Haupthindernis in der Branche ist nach wie vor, dass der Punkt der sogenannten „Quantenüberlegenheit“ noch nicht erreicht wurde. Dies ist die Phase, in der Quantenchips komplexe Aufgaben schneller und effizienter lösen als herkömmliche Computer. Bisher wird diese Technologie nur für eng gefasste wissenschaftliche Aufgaben wie Simulation und Optimierung eingesetzt. Obwohl erwartet wird, dass Quantencomputing die Bereiche Biotechnologie, Fintech und Cybersicherheit grundlegend verändern wird, kann niemand vorhersagen, wann genau dies geschehen wird.

Wettbewerb zwischen den USA und Europa

Interessanterweise eröffnen Dekrete des US-Präsidenten Donald Trump zur Beschleunigung der Entwicklung von Quantentechnologien auch für europäische Unternehmen wie IQM neue Möglichkeiten. Das US-Energieministerium (DOE) hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2028 den weltweit ersten fehlertoleranten Quantencomputer zu bauen. IQM hat bereits ein Zentrum im US-Bundesstaat Maryland eröffnet und Geräte an das Oak Ridge National Laboratory geliefert.

Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Tech-Giganten beabsichtigt IQM jedoch nicht, seinen Hauptsitz vollständig über den Ozean zu verlegen. Das Unternehmen plant zudem eine Notierung an der Nasdaq Helsinki und stützt sich auf die Hilfe von Investoren wie dem finnischen Staatsfonds Tesi. Der Großteil der 420 Mitarbeiter des Unternehmens ist derzeit in Espoo und München tätig und setzt eine globale Expansionsstrategie um.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Börsengang von IQM ein Symbol dafür ist, dass Quantentechnologien die Laborwände verlassen und in die Realwirtschaft eintreten. Für Investoren bleibt dies jedoch ein Bereich mit hohem Risiko. Die Zukunft der Technologie wird von der Fähigkeit der Wissenschaftler abhängen, Quantenchips zu stabilisieren und sie für die Massenproduktion zu eignen.