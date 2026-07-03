Auf dem modernen Finanzmarkt ist der Begriff Künstliche Intelligenz (AI) so populär geworden, dass nun selbst Branchen, die absolut keinen Bezug zu Technologie haben, versuchen, dieses Zauberwort zu nutzen, um die Aufmerksamkeit von Investoren zu gewinnen. Ein prominentes Beispiel hierfür sind die Schritte der bekannten US-Sandwich-Kette Jersey Mike’s im Vorfeld ihres Börsengangs (IPO). Obwohl der Kern ihrer Tätigkeit die Lebensmittelbranche ist, betont das Unternehmen in seinen offiziellen Dokumenten technologische Trends. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Experten, die die S-1 IPO-Dokumente von Jersey Mike’s analysiert haben, stießen auf eine interessante Situation. Es stellte sich heraus, dass diese Kette, die einfache Sub-Sandwiches verkauft, die Begriffe "Künstliche Intelligenz" und "AI" insgesamt 22 Mal in ihrem Bericht verwendete. Dieser Wert gilt selbst für viele reine Tech-Startups als hoch. Der unstillbare Durst der Investoren nach AI zwingt selbst Gastronomiebetriebe dazu, ihre Strategien zu überdenken.

Technologisches Risiko oder Marketingtrick?

Interessanterweise hat Jersey Mike’s nicht präzisiert, zu welchem Zweck genau diese Technologie eingesetzt werden soll. Das Unternehmen beschränkte sich auf die allgemeine Formulierung: "wir beginnen, AI-Technologien in unserem Geschäft einzusetzen". Am bemerkenswertesten ist, dass Künstliche Intelligenz auch in der Liste der Faktoren aufgeführt wurde, die ein Risiko für Investoren darstellen könnten. Solche "Standard-Warnungen" sind in der Regel eine Methode, mit der sich Unternehmen rechtlich absichern.

Natürlich stützt sich Jersey Mike’s als große Franchise-Kette auf Software (52 Mal erwähnt) und Datenbanken (112 Mal erwähnt). Dennoch zweifeln Branchenexperten daran, wie wichtig die Rolle von AI beim Zubereiten eines Sandwiches tatsächlich ist. Diese Situation wird eher als Versuch gewertet, vor Investoren modern und innovativ zu erscheinen.

Erfahrungen anderer Unternehmen und reale Risiken

Die Einführung von AI in der Lebensmittelindustrie verläuft nicht immer erfolgreich. Beispielsweise führte die Kette Starbucks vor einiger Zeit ein AI-Tool zur Berechnung der Produktbestände ein. Das Projekt wurde jedoch gestoppt, da das System Fehler machte und falsch rechnete. Jersey Mike’s möchte ähnliche Risiken vermeiden, doch in ihren Dokumenten werden AI-bezogene Risiken sogar häufiger erwähnt als Wetterbedingungen.

Analysten merken an, dass der Wetterfaktor in den Dokumenten von Jersey Mike’s nur 5 Mal vorkommt und reale Gefahren wie Blitzeinschläge gar nicht erwähnt werden. Dabei erlitt eines der Restaurants in Texas im Jahr 2021 durch einen Blitzeinschlag schwere Schäden. Dies zeigt, dass Unternehmen mehr Aufmerksamkeit auf populäre Trends als auf reale Risiken legen.

Zusammenfassend zeigt das Beispiel von Jersey Mike’s, wie extrem der Hype um Künstliche Intelligenz derzeit ist. Ob die Technologie tatsächlich einen Nutzen bringt oder nicht, ist momentan nebensächlich — Hauptsache, sie zieht die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Während das Interesse an technologischen Lösungen auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, können solche internationalen Trends eine wichtige Lehre für lokale Unternehmer sein.