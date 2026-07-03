William Saliba, Spieler des Londoner FC Arsenal und der französischen Nationalmannschaft, wird derzeit als der stärkste Innenverteidiger im Weltfußball anerkannt. Die Legende des französischen Fußballs, Marcel Desailly, lobte in seinem jüngsten Interview das Spiel seines Landsmanns und betonte, dass seine Zukunft mit der spanischen Hauptstadt verbunden sei. Laut Desailly sind für Spieler von Salibas Niveau Real Madrid die Türen immer offen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com beobachtet der Weltmeister von 1998 Salibas Entwicklung bei Arsenal aufmerksam. Desailly vermutete, dass der Wechsel des jungen Verteidigers zum "Königlichen Club" in den kommenden Jahren unvermeidlich sei. Seiner Meinung nach wollen die besten Fußballer der Welt in einer bestimmten Phase ihrer Karriere ohnehin für das Team aus Madrid spielen, und Saliba bildet hier keine Ausnahme.

Ein neuer Anführer in der Defensive

Marcel Desailly hält William Saliba nicht nur bei Arsenal, sondern weltweit für den stärksten Verteidiger. Er stufte sogar den Liverpool-Star Virgil van Dijk unter Saliba ein. Desailly ist der Meinung, dass der niederländische Verteidiger nach seiner Verletzung etwas von seinem früheren Niveau verloren hat und in Eins-gegen-Eins-Duellen nicht mehr so unbesiegbar ist. Saliba hingegen zeichnet sich durch Stabilität und zuverlässige Aktionen in der Defensive aus.

Interessanterweise verknüpfte Desailly, als er über einen weiteren Arsenal-Verteidiger — Gabriel — sprach, dessen Erfolge direkt mit Saliba. Er glaubt, dass Gabriel nur deshalb gut aussieht, weil er im Tandem mit Saliba spielt, aber in Bezug auf das individuelle Können nicht mit William mithalten kann. Dies beweist einmal mehr, wie wichtig Salibas Rolle in der Teamverteidigung ist.

Im Vergleich zu den europäischen Größen

Der ehemalige französische Fußballer betrachtete auch die Verteidiger anderer Top-Clubs kritisch. Er merkte an, dass es derzeit in Teams wie Manchester United, Chelsea, Inter oder Milan keinen Innenverteidiger gibt, der mit Saliba konkurrieren kann. Desailly erklärte, dass das Niveau der Spieler in diesen Clubs derzeit nicht würdig sei, als die Besten der Welt bezeichnet zu werden.

Der derzeit 25-jährige Saliba hat einen langfristigen Vertrag bei Arsenal. Desailly erwartet, dass er in den nächsten 3-4 Jahren in London bleiben wird, sagt aber, dass langfristig die Option Real Madrid der logischste Weg sei. In einem Interview mit Sportscasting sagte er: "Die Türen stehen offen, aber nicht jetzt. Er ist derzeit der Beste der Welt und macht seinen Job hervorragend."

Für Arsenal-Fans könnten diese Nachrichten etwas beunruhigend sein, da Saliba ein zentrales Fundament für die Erfolge des Teams unter Mikel Arteta ist. In der letzten Saison spielte die Stabilität der Verteidigungslinie eine große Rolle, als die "Gunners" in der Premier League bis zum Ende um die Meisterschaft kämpften. Real Madrid ist hingegen dafür bekannt, normalerweise jeden Spieler zu bekommen, den sie wollen.