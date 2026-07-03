Lange Zeit dominierten AMD-Prozessoren den Markt für tragbare Gaming-Geräte absolut. Es wird jedoch erwartet, dass der neue Arc G3 Extreme Prozessor von Intel dieses Gleichgewicht vollständig verändern wird. Erste unabhängige Tests der neuen MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM Konsole zeigen, dass Intel mit seiner neuen Architektur seine Konkurrenten deutlich hinter sich lassen konnte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Experten des TechPowerUp-Portals haben das neue Gerät detailliert getestet, und die Ergebnisse waren höher als erwartet. Das Asus ROG Ally X Modell mit dem Ryzen Z2 Extreme Prozessor, das bisher als stärkster Vertreter dieses Segments galt, muss nun seinem neuen Intel-Entwicklung weichen. Tests zeigen, dass das MSI Claw 8 EX AI+ in fast allen Spielen und bei verschiedenen Bildschirmauflösungen einen deutlichen Vorteil hat.

Beispiellose Leistung und Energieeffizienz

Die überraschendsten Werte zeigen sich im Verhältnis von Stromverbrauch zu Leistung. Im maximalen Leistungsmodus von 35 W arbeitete der Intel-Prozessor 40-50 Prozent schneller als sein Hauptkonkurrent. Dies ist nicht nur ein geringes Wachstum, sondern ein Generationssprung für Handheld-Konsolen. Es stellte sich sogar heraus, dass die MSI-Konsole im 25 W Modus schneller war als das Asus-Flaggschiff bei einem Verbrauch von 35 W.

Auch in Bezug auf die Energieeffizienz hat Intel große Erfolge erzielt. Im 15 W Leistungsmodus verzeichnete der neue Prozessor Ergebnisse, die sehr nah an Konkurrenten lagen, die doppelt so viel Energie verbrauchten. Dies ermöglicht es den Nutzern, die autonome Laufzeit des Geräts erheblich zu verlängern, ohne die Gaming-Leistung zu beeinträchtigen. Laut ixbt.com könnte dies einer der erfolgreichsten Chips sein, die Intel für tragbare Geräte entwickelt hat.

In realen Spielsituationen, zum Beispiel in Cyberpunk 2077, ist das MSI Claw 8 EX AI+ im 30 W Modus 111 Minuten und im 15 W Modus 210 Minuten lang im Dauerbetrieb fähig. Dies gilt als sehr guter Wert für portable Windows-Konsolen. Nutzer können nun länger hochwertige Spiele genießen, ohne an eine Stromquelle gebunden zu sein.

Wettbewerb auf dem Markt und Zukunftsaussichten

Obwohl AMD mit den Ryzen AI Max Chips noch leistungsstärkere Optionen im Arsenal hat, sind diese wesentlich teurer und energiehungriger. Intel scheint genau die goldene Mitte zwischen Portabilität und Leistung gefunden zu haben. MSI hat mit seiner neuen Konsole bewiesen, dass die Mängel des ersten Claw-Modells vollständig behoben wurden und die Zusammenarbeit mit Intel Früchte getragen hat.

In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach solchen Geräten auch auf dem Markt in Usbekistan wird das MSI Claw 8 EX AI+ in den kommenden Monaten zweifellos zu einem der meistdiskutierten Gadgets unter Gamern werden. Endgültige Informationen zu globalen Verkäufen und Preisen werden noch erwartet, aber technisch gesehen beansprucht es derzeit den Status der leistungsstärksten portablen Windows-Konsole auf dem Markt.