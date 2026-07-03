Rafael Leao könnte in die Premier League wechseln: Angebot an Tottenham gesendet

Der AC Milan ist bereit, sich von einem seiner wertvollsten Vermögenswerte, Rafael Leao, zu trennen. Jüngsten Berichten zufolge wurde der portugiesische Flügelspieler dem Tottenham Hotspur angeboten. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird er voraussichtlich einer der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters werden. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Laut La Gazzetta dello Sport hat der neue Cheftrainer des AC Milan, Ruben Amorim, beschlossen, sich von Rafael Leao zu trennen. Der Trainer hat den Spieler nicht in seine Zukunftspläne einbezogen, und die Vereinsführung sieht sich aufgrund finanziellen Drucks gezwungen, ihn zu verkaufen. Da der italienische Klub die Saison 2025-2026 auf dem fünften Platz beendete, werden Mittel für eine Kadererneuerung benötigt.

Transferpreis und Konditionen

Die Milan-Führung fordert für den 25-jährigen Spieler mindestens 60 Millionen Euro. Zudem ist der Verein bereit, eine Leihe mit Kaufverpflichtung in Höhe von 70 Millionen Euro zu prüfen. Obwohl Rafael Leao in der letzten Saison in 31 Serie-A-Spielen 10 Tore erzielte, wurde sein Spiel von den Fans scharf kritisiert und er wurde sogar von seinen eigenen Anhängern ausgepfiffen.

Der Spieler selbst verbirgt seinen Wunsch, Italien zu verlassen, nicht. In einem Interview mit Sport TV betonte er, dass der englische Fußball besser zu seinem Stil passe. Rafael Leao sagte offen, dass er sein Potenzial in Italien nicht voll ausschöpfen könne und die Premier League oder La Liga die beste Bühne für sein Talent sei.

Tottenham und das neue System

Derzeit ist Tottenham die realistischste Option für Rafael Leao. Die Mannschaft unter Roberto De Zerbi bevorzugt einen offensiven und offenen Fußballstil, von dem erwartet wird, dass er die Stärken des portugiesischen Flügelers hervorbringt. Leao, der unter Massimiliano Allegri gezwungen war, als Mittelstürmer zu agieren, könnte in London auf seine bevorzugte Position auf dem Flügel zurückkehren.

Zur Information: Rafael Leao wechselte 2019 für 49,5 Millionen Euro vom französischen Club Lille zum AC Milan. Er bestritt insgesamt 291 Spiele für den italienischen Verein und erzielte 80 Tore. Derzeit konzentriert sich der Spieler auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 mit der portugiesischen Nationalmannschaft. Seine Zukunft im Verein wird voraussichtlich nach der WM endgültig geklärt.