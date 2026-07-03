Spanien marschiert mit deutlichem Sieg über Österreich ins Viertelfinale

Die Achtelfinalspiele der Weltmeisterschaft 2026 sind im Gange.

Einer der Turnierfavoriten, Spanien, zog mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Österreich ins Viertelfinale ein. Mikel Oyarzabal wurde zum Helden des Spiels und erzielte zwei Tore.

Oyarzabal eröffnet den Spielstand

In der ersten Halbzeit der in Englewood ausgetragenen Partie übernahm Spanien die Kontrolle.

In der 36. Minute traf Mikel Oyarzabal zum Führungstreffer für sein Team. Die erste Halbzeit endete mit einem minimalen Vorsprung für Spanien.

Porro baut die Führung aus

Auch in der zweiten Halbzeit setzte Spanien sein offensives Spiel fort.

In der 66. Minute erhöhte Pedro Porro auf 2:0. In der 89. Minute erzielte Oyarzabal sein zweites Tor und stellte das Endergebnis auf 3:0.

Marc Cucurella bereitete in diesem Spiel zwei Tore vor.

Nächster Gegner: Portugal oder Kroatien

Spanien trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Partie Portugal gegen Kroatien.

Damit haben die Spanier ihre erste Play-off-Prüfung souverän bestanden und erneut gezeigt, dass sie einer der Hauptanwärter auf den Titel sind.

WM 2026. Achtelfinale

Spanien — Österreich — 3:0

2. Juli, Englewood

Tore: Oyarzabal, 36, 89; Porro, 66.

Spanien: Simon, Porro, Cubarsí, Laporte (Pubill, 90+3), Cucurella, Rodri, Pedri (Ruiz, 90+3), Yamal (Gavi, 85), Olmo (Merino, 71), Baena (Torres, 71), Oyarzabal.

Österreich: A. Schlager, Posch (Prass, 86), Danso, Alaba, Laimer, Seiwald (Chukwuemeka, 46), K. Schlager (Grillitsch, 46), Schmid (Kalajdzic, 60), Wanner, Sabitzer, Gregoritsch (Arnautovic, 60).

Verwarnung: Posch, 83.