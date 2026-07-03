Startaufstellungen für Portugal und Kroatien bekannt gegeben
Die Startaufstellungen für die Begegnung zwischen Portugal und Kroatien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 wurden bekannt gegeben.
Portugal beginnt das Spiel in einem 4-2-3-1-System, wobei Cristiano Ronaldo den Angriff anführt. Kroatien hat sich für dasselbe taktische Schema entschieden, Kapitän Luka Modric steht in der Startelf.
Aufstellung Portugal:
• Diogo Costa
• João Cancelo
• Rúben Dias
• Renato Veiga
• Nuno Mendes
• João Neves
• Vitinha
• Pedro Neto
• Bruno Fernandes
• Rafael Leão
• Cristiano Ronaldo
Aufstellung Kroatien:
• Dominik Livaković
• Ivan Perišić
• Marin Pongračić
• Josip Šutalo
• Josip Stanišić
• Luka Modrić
• Mateo Kovačić
• Martin Baturina
• Petar Sučić
• Nikola Vlašić
• Ante Budimir
Das Spiel beginnt um 04:00 Uhr Usbekistan-Zeit. Sie können die Partie über unseren Live-Ticker auf unserer Website verfolgen.
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