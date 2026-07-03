Startaufstellungen für Portugal und Kroatien bekannt gegeben

·18·Sport
Startaufstellungen für Portugal und Kroatien bekannt gegeben

Die Startaufstellungen für die Begegnung zwischen Portugal und Kroatien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 wurden bekannt gegeben.

Portugal beginnt das Spiel in einem 4-2-3-1-System, wobei Cristiano Ronaldo den Angriff anführt. Kroatien hat sich für dasselbe taktische Schema entschieden, Kapitän Luka Modric steht in der Startelf.

Aufstellung Portugal:

• Diogo Costa
• João Cancelo
• Rúben Dias
• Renato Veiga
• Nuno Mendes
• João Neves
• Vitinha
• Pedro Neto
• Bruno Fernandes
• Rafael Leão
• Cristiano Ronaldo

Aufstellung Kroatien:

• Dominik Livaković
• Ivan Perišić
• Marin Pongračić
• Josip Šutalo
• Josip Stanišić
• Luka Modrić
• Mateo Kovačić
• Martin Baturina
• Petar Sučić
• Nikola Vlašić
• Ante Budimir

Das Spiel beginnt um 04:00 Uhr Usbekistan-Zeit. Sie können die Partie über unseren Live-Ticker auf unserer Website verfolgen.

PortugalKroatienCristiano RonaldoLuka ModricBruno Fernandes
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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