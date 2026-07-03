Transferkampf zwischen Manchester City und Arsenal: Leicester-Talent (16) im Fokus

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Transferkampf zwischen Manchester City und Arsenal: Leicester-Talent (16) im Fokus

Die Konkurrenz auf dem Transfermarkt zwischen zwei Giganten der englischen Premier League — Manchester City und Arsenal — hat eine neue Stufe erreicht. Der Londoner Verein Arsenal arbeitete schon lange am Transfer des Leicester City-Wingers Jeremy Monga, doch neuesten Informationen zufolge hat Manchester City ernsthafte Schritte unternommen, um dieses Geschäft zu seinen Gunsten zu entscheiden. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Laut Goal.com könnte Manchester City im Kampf um den 16-jährigen Talentfußballer die Oberhand gewinnen. Als Hauptgrund wird der neue Trainer des Teams, Enzo Maresca, genannt. Der italienische Spezialist arbeitete während seiner Zeit als Trainer von Leicester City in der Saison 2023-24 eng mit Jeremy Monga zusammen und schätzt die Fähigkeiten des jungen Stars sehr hoch ein. Es heißt, dass Maresca diesen Transfer persönlich unterstützt.

Rekord-Teenager und Premier-League-Debüt

Jeremy Monga gilt als einer der vielversprechendsten jungen Spieler im englischen Fußball. Im April 2025 wurde er im Spiel gegen Newcastle im Alter von 15 Jahren und 271 Tagen zum drittjüngsten Debütanten in der Geschichte der Premier League. In dieser Statistik liegt er nur hinter den Arsenal-Spielern Max Dowman und Ethan Nwaneri.

Zudem hat sich Monga in die Geschichte des englischen Championship eingraviert. Als er im August 2025 ein Tor gegen Preston North End erzielte, war er 16 Jahre und 37 Tage alt. Mit diesem Ergebnis bricht er den Rekord von Jude Bellingham, der derzeit für Real Madrid spielt. Bellingham war zuvor mit einem Tor im Alter von 16 Jahren und 63 Tagen Rekordhalter.

Ein weiterer Verlust für Leicester City

Obwohl die Akademie von Leicester City in den letzten Jahren eine Reihe von Talenten hervorgebracht hat, gibt es Probleme, diese im Team zu halten. Zuvor wechselten junge Spieler wie Tyrese Noubissie und Trey Nyoni zu Manchester City bzw. Liverpool. Für Leicester City, das zweimal hintereinander abgestiegen ist, könnte der Verkauf von Monga finanziell vorteilhaft sein, sportlich gesehen ist es jedoch ein großer Verlust.

Obwohl Arsenal in den Verhandlungen bereits weit fortgeschritten war, wird erwartet, dass das Interesse von Manchester City und der Faktor Enzo Maresca die Situation grundlegend verändern. Die Ablösesumme und der zukünftige Entwicklungsplan werden entscheiden, welcher Verein siegreich hervorgeht.

Manchester CityArsenalLeicester CityTransferJeremy Monga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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