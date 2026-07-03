Endrick spricht über die Atmosphäre in der brasilianischen Nationalmannschaft und Carlo Ancelotti

Endrick, das junge Talent der brasilianischen Nationalmannschaft und Stürmer von Real Madrid, sprach über seine Beziehungen zu den erfahrenen Spielern des Teams sowie seine Laufbahn unter Cheftrainer Carlo Ancelotti im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026. Das junge Talent betonte insbesondere, dass er derzeit im Nationalmannschaftslager von Stars wie Neymar lernt. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut ESPN gab Endrick an, in ständigem Kontakt mit den führenden Spielern der Nationalmannschaft zu stehen. Obwohl Neymar den Beginn des Turniers verletzungsbedingt verpasste, saßen sie in den letzten Spielen nebeneinander auf der Ersatzbank und tauschten Erfahrungen aus. Der junge Stürmer betrachtet diesen Prozess als eine großartige Schule für seine Karriere.

"Mein Verhältnis zu Neymar ist sehr gut. Nach dem Training scherzen wir, spielen Karten und unterhalten uns einfach. Auch in unserer Freizeit waren wir zusammen. Es ist sehr wichtig für mich, mit Führungsspielern wie Marquinhos, Casemiro und Alisson zu sprechen. Von ihrer Erfahrung zu lernen, ist eine wunderbare Gelegenheit", sagt Endrick.

Der Carlo-Ancelotti-Faktor und taktische Änderungen

Nach dem Spiel Brasiliens gegen Japan (2:1) äußerte Endrick auch warme Worte über Cheftrainer Carlo Ancelotti. Der Stürmer, der auf Entscheidung des italienischen Spezialisten nach der Halbzeit eingewechselt wurde, spielte eine wichtige Rolle bei der Wende im Spiel. Endrick ist glücklich, erneut mit seinem ersten Trainer in Europa in der Nationalmannschaft zusammenzuarbeiten.

"Das Spiel gegen Japan war großartig. Ich hatte in diesem Moment nicht erwartet, eingewechselt zu werden. Als man mir in der Kabine sagte, dass ich ins Spiel komme, versuchte ich, meine Aufregung zu bewältigen. Carlo Ancelotti ist mein erster Trainer in Europa, und es gab keine bessere Option, als mit ihm in der brasilianischen Nationalmannschaft zu arbeiten", fügte der Fußballer hinzu.

In Erinnerung an seine erste Saison bei Real Madrid betonte Endrick, dass Ancelotti ihm immer Vertrauen geschenkt habe. Obwohl er nicht immer in der Startelf stand, kam er in fast jedem Spiel von der Bank und half dem Team. Besonders in den Copa del Rey-Spielen bewies Endrick eine hohe Effizienz.

Derzeit bereitet sich die brasilianische Nationalmannschaft auf die Viertelfinalphase der Weltmeisterschaft vor. Endrick sagt, dass er auf den Rat von Neymar und anderen erfahrenen Spielern setzt, um das Fundament für seine langjährige Karriere zu legen. Das Hauptziel des jungen Stars ist es, jede Minute optimal zu nutzen und zu den Siegen der Nationalmannschaft beizutragen.