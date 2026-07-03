Das Startup Etched, das als einer der Hauptkonkurrenten von NVIDIA auf dem Markt für AI-Chips gilt, unternimmt strategische Schritte zur Erweiterung seiner Produktionskette. Das vor vier Jahren gegründete und derzeit mit 5 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen hat seine ersten Chips erfolgreich in TSMC-Werken entwickelt. Angesichts des globalen Chipmangels und begrenzter Produktionskapazitäten knüpft das Unternehmen seine Zukunft jedoch an den US-Bundesstaat Arizona. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch plant Etched, im Sommer dieses Jahres mit der Auslieferung seiner Systeme an Kunden zu beginnen. Die Frage der Produktionsskalierung (Scaling) bleibt jedoch dringend. Wie andere Chipdesigner ist auch Etched gezwungen, um begrenzte Quoten in den TSMC-Werken in Taiwan zu kämpfen. Hier wird erwartet, dass Investor Jack Selby und sein Venture-Fonds Copper Sky Capital helfen.

Jack Selby ist ein ehemaliger PayPal-Manager und langjähriger Managing Director des Thiel Capital Family Office von Peter Thiel. Im Jahr 2021 gründete er in Phoenix den Copper Sky Fonds mit dem Ziel, Startups in Arizona und im Südwesten der USA zu unterstützen. Selby beteiligte sich an der Series-A-Finanzierungsrunde von Etched über 120 Millionen Dollar und versprach, dem Startup bei der Verlegung der Produktion nach Arizona zu helfen.

Arizona — Das neue Zentrum der Halbleiterindustrie

Selbys Strategie besteht darin, die Produktionskosten zu senken, indem er Startups aus Kalifornien, Massachusetts und New York in seine Region lockt. Als Vorstandsmitglied der Arizona Commerce Authority spielt er eine wichtige Rolle bei der Gewinnung großer Technologieunternehmen für den Bundesstaat. Für Etched könnte diese Partnerschaft den direkten Weg zum neuen TSMC GIGAFAB-Werk in Arizona ebnen.

"Als Copper Sky in Etched investierte, war ihnen unsere Vernetzung in der Halbleiterindustrie von Arizona, insbesondere unsere Verbindung zum lokalen TSMC-Werk, absolut bewusst", betonte Jack Selby. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es dem Startup, die Abhängigkeit von Werken in Taiwan zu verringern und eine stabile Lieferkette innerhalb der USA aufzubauen.

Derzeit arbeitet der Copper Sky Fonds an der Bildung seines zweiten Fonds in Höhe von 300 Millionen Dollar. Diese Mittel sollen nicht nur im Südwesten, sondern in den gesamten USA Hardware-Hersteller im High-Tech-Bereich und Startups im Verteidigungssektor finanzieren. Dies schafft die Grundlage für neue Akteure in einem von NVIDIA dominierten Markt.

Für Technologiebegeisterte und Investoren in Usbekistan sind diese Prozesse als Teil geopolitischer Verschiebungen auf dem globalen Chipmarkt von Bedeutung. Das Reshoring der Produktion von Asien in die USA wird in Zukunft direkte Auswirkungen auf den Preis und die Verfügbarkeit von AI-Geräten haben. Der Erfolg von Startups wie Etched wird zweifellos den gesunden Wettbewerb auf dem Markt stärken.