PC-Gehäuse Havn BF360 Flow vorgestellt

Ein neues Gerät, das einzigartiges Design und hohe Leistung vereint, wurde auf dem Hardware-Markt vorgestellt. Laut ixbt.com hat das Unternehmen Havn in Zusammenarbeit mit Sama das neue PC-Gehäuse Havn BF360 Flow präsentiert. Dieses Gehäuse ist für Anwender konzipiert, die leistungsstarke Gaming-PCs und Workstations bauen möchten, und zeichnet sich durch moderne Kühlungsoptionen aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Design und äußere Merkmale

Das neue Gehäuse ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und kostet etwa 1.499 Yuan (220 USD). Die Abmessungen des Geräts betragen 515 x 254 x 522,6 mm, und es bietet volle Unterstützung für ATX-Mainboards. Die Frontblende hat eine einzigartige, fünfschichtige Schieferstein-Optik, die für ästhetischen Reiz sorgt.

Für den Benutzerkomfort befinden sich an der Frontblende moderne Anschlüsse, darunter ein USB-C 3.2 Gen 2 Port sowie zwei USB-A 3.2 Gen 1 Ports. Dies erleichtert den Anschluss externer Geräte und schneller Datenträger erheblich.

Kühlsystem und umfangreiche Möglichkeiten

Das Modell Havn BF360 Flow ist speziell für High-Performance-Konfigurationen angepasst. Bereits im Lieferumfang sind zwei große 180 mm und ein 140 mm Lüfter enthalten. Insgesamt können bis zu vier 180 mm oder sieben 120 mm Lüfter im Gehäuse installiert werden.

Zudem ist Unterstützung für 360 mm Radiatoren für Liebhaber von Wasserkühlungen vorgesehen. Dies verhindert Überhitzung und sorgt für einen stabilen Betrieb selbst unter härtesten Lasten.

Viel Platz für Hardware-Komponenten

Unter Berücksichtigung der wachsenden Größe moderner GPUs und CPU-Kühler haben die Hersteller genügend Innenraum gelassen. Demnach lassen sich selbst die größten GPUs mit einer Länge von bis zu 410 mm problemlos im System einbauen.

Darüber hinaus beträgt die maximale Höhe des CPU-Kühlers 195 mm und die des Netzteils (PSU) 200 mm. Diese Spezifikationen machen das Gehäuse Havn BF360 Flow zur idealen Wahl für PC-Komponenten der neuesten Generation.