Kylian Mbappe richtet nach WM-Enttäuschung emotionale Worte an die Fans

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Kylian Mbappe richtet nach WM-Enttäuschung emotionale Worte an die Fans

Eine Woche nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Nordamerika hat sich Frankreichs Kapitän Kylian Mbappe an die Fans des Landes gewandt. In einem emotionalen offenen Brief äußerte der Stürmer von Real Madrid seine Dankbarkeit für die Turnierteilnahme des Teams und die Unterstützung der Anhänger, berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, hatte die französische Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2026 nach einer Niederlage gegen England im Spiel um Platz drei auf dem vierten Rang beendet. Daraufhin wandte sich der Kapitän am Montag über die Regionalpresse an die Fans und verbarg seine große Enttäuschung nicht.

Mbappe schrieb in seinem Brief: “Wir haben die Mannschaftstrophäe nicht gewonnen. Das schmerzt und wird noch einige Zeit schmerzen”. Zudem dankte er Millionen von Landsleuten, die das Team trotz der Zeitunterschiede die ganze Nacht über zu Hause, in Bars oder in den Stadien unterstützt hatten.

Individueller Erfolg und kollektives Bedauern

Bei dieser Weltmeisterschaft erzielte Kylian Mbappe 10 Tore und sicherte sich den Titel des Torschützenkönigs des Turniers. Die Halbfinalniederlage gegen den späteren Weltmeister Spanien und das Verpassen des Hauptpokals schmälerten den Wert dieses persönlichen Erfolgs für den Star-Stürmer jedoch ein wenig.

“Ich nehme die Torschützenkrone mit Stolz an, aber es wäre wunderbar gewesen, auch den Pokal selbst zu haben. Vielleicht hätten wir euch ein besseres Ende bescheren müssen”, fügte der französische Kapitän hinzu.

Gleichzeitig vergaß Mbappe auch seine Mitspieler nicht. Seinen Worten nach wäre es ohne den Einsatz seiner Teamkollegen auf dem Platz, ihre Pässe und den Mannschaftsgeist unmöglich gewesen, so viele Tore zu erzielen.

Nachdem er an drei Weltmeisterschaften teilgenommen, eine davon gewonnen und das Team diesmal als Kapitän aufs Feld geführt hat, wurde dieses Turnier für Kylian Mbappe zu einer harten Probe und einer unvergesslichen Erinnerung.

Kylian MbappeReal MadridFrankreichWeltmeisterschaft 2026Fußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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