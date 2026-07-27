Ángel Di María will, dass Lionel Messi seine Karriere fortsetzt

Der legendäre argentinische Nationalspieler Ángel Di María hat betont, dass Kapitän Lionel Messi seine internationale Karriere so lange fortsetzen sollte, wie er es selbst möchte. Wie Goal.com berichtet, ist der erfahrene Flügelspieler fest davon überzeugt, dass der 39-jährige Stürmer sich immer noch in Bestform befindet und der Albiceleste noch jahrelang weiterhelfen kann. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach dem Spiel von Rosario Central gegen Belgrano äußerte sich der ehemalige Stürmer von Real Madrid und PSG sehr positiv über seinen langjährigen Mitspieler und Freund. Seiner Meinung nach bestimmt der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner sein Schicksal auf dem Platz selbst und seine Möglichkeiten sind grenzenlos.

Lionel Messis Zukunft und seine Rolle in der Nationalmannschaft

Di María wies darauf hin, dass Lionel Messi bewiesen hat, dass er auch mit 39 Jahren zu den besten Spielern der Welt gehört und seinen Platz in der Geschichte festigt. „Leo sollte so lange weiterspielen, wie er möchte. Ich denke, er kann noch viele Jahre auf höchstem Niveau spielen. Er hat keine Grenzen“, sagte Ángel Di María der Presse.

Diese Aussagen kommen jedoch zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Nationalmannschaft. Zuvor hatte Leandro Paredes verraten, dass Messi das Finale der Weltmeisterschaft 2026 als sein letztes Spiel auf internationaler Bühne ansieht.

Lionel Scaloni und die Zukunft der jüngeren Generation

Neben Lionel Messis Zukunft ging Ángel Di María auch gesondert darauf ein, wie wichtig es ist, dass Cheftrainer Lionel Scaloni seine Arbeit bei der Nationalmannschaft fortsetzt. Unter Scaloni erlebte die argentinische Nationalmannschaft eine Goldära und gewann vier große Titel, darunter die Weltmeisterschaft, zwei Copas América und die Finalissima.

Di María betonte, dass der Trainer eine entscheidende Stütze für die nachrückende Generation junger Spieler ist. „Scaloni ist der Anführer der Nationalmannschaft, und ich hoffe, er bleibt zum Wohle aller. Er formt die heranwachsende Generation junger Spieler derzeit hervorragend“, fügte er hinzu.

Der Fußballer räumte zudem ein, dass die Siege der vergangenen Jahre dem Land die größte Freude bereitet haben und die Mannschaft sich bereits einen Platz unter den Legenden des Fußballs gesichert hat.