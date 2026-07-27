Arsenal, einer der Spitzenreiter der englischen Premier League, bereitet sich darauf vor, seine Finanzpolitik für den Real-Madrid-Star Vinicius Junior grundlegend zu ändern und den brasilianischen Spieler zum Topverdiener in der Vereinsgeschichte zu machen. Laut Berichten von The Telegraph ist der Londoner Klub entschlossen, diesen sensationellen Transfer im Hinblick auf eine Vormachtstellung in Europa zu verwirklichen und dem Stürmer einen riesigen Vertrag anzubieten. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Die Vereinsführung hat sich zum Ziel gesetzt, auf den Erfolgen der letzten Jahre, einschließlich des Premier-League-Titels nach einer 22-jährige Durststrecke, weiter aufzubauen. Derzeit haben die Gehälter von Leistungsträgern wie Bukayo Saka, die bei rund 365.000 Pfund pro Woche liegen, einen neuen finanziellen Maßstab für den Klub gesetzt. Der Kampf um Vinicius wird diese Ausgaben jedoch auf ein völlig neues Niveau heben und bedeutet, dass Bedingungen geboten werden, die sogar über dem wöchentlichen Gehalt des Spielers von 400.000 Pfund in Madrid liegen.

Ablösesumme und Vertragsfragen

Während Arsenal bereit ist, beim persönlichen Vertrag einen historischen Rekord aufzustellen, bleibt die Ablösesumme eines der Haupt hindernisse. Real-Madrid-Präsident Florentino Perez hat für das Sommertransferfenster ein klares finanzielles Limit für den brasilianischen Spieler festgelegt. Der königliche Klub fordert einen festen Preis für die Freigabe seines Flügelspielers, wobei die Gesamtsumme inklusive garantierter Zahlungen und Boni 160 Millionen Euro erreichen muss.

Ein weiterer Faktor, der die Situation verkompliziert, ist die Tatsache, dass der aktuelle Vertrag von Vinicius nur noch 12 Monate läuft. Es gibt Berichte, dass die Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Madrid ins Stocken geraten sind und der Spieler dasselbe Gehalt wie Kylian Mbappe fordert. Obwohl Perez seine wichtigsten Spieler nicht in jungen Jahren ziehen lassen möchte, wirkt sich das Eintreten in das letzte Vertragsjahr auf die Position des Klubs aus.

Die Sichtweise des Trainers und die Pläne Madrids

Vor dem Hintergrund dieser Transfergerüchte sorgt die Rückkehr von Jose Mourinho als Cheftrainer zu Real Madrid für eine weitere interessante Wendung. Der portugiesische Spezialist spricht sich dafür aus, den Kern der Offensivabteilung bei den Plänen des Klubs zum Gewinn des 16. Europapokals beizubehalten, und besteht trotz vergangener Differenzen darauf, Vinicius im Team zu halten.

Nichtsdestotrotz zeichnet das hinter den Kulissen ablaufende Agieren der Führung von Real Madrid ein völlig anderes Bild. Berichten zufolge steht der spanische Gigant kurz davor, über 100 Millionen Euro für RB-Leipzig-Spieler Yan Diomande zu zahlen, wodurch im Falle eines Abgangs des brasilianischen Stürmers ein Ersatz bereitsteht.