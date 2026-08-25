Das renommierte Projekt The Sweeper Podcast , das die Geschichte und Statistik des Weltfußballs untersucht, gab bekannt, dass die Usbekistan Superliga unter allen Erstligen des Planeten einen absolut einzigartigen geografischen Status genießt.

Laut Analysten ist die Usbekistan Superliga die weltweit einzige unabhängige nationale Meisterschaft der höchsten Spielklasse, die in einem doppelt binnenlandgeschlossenen Staat ausgetragen wird.

Warum Usbekistan und nicht Liechtenstein?

Geografisch gesehen gibt es auf der Erde nur zwei doppelt binnenlandgeschlossene Staaten: Usbekistan und das europäische Fürstentum Liechtenstein:

Das Modell Liechtenstein: In diesem Land gibt es keine unabhängige nationale Meisterschaft; alle Fußballvereine des Landes spielen im Ligasystem der benachbarten Schweiz;

Die Einzigartigkeit Usbekistans: Damit ging Usbekistan als das einzige Land der Welt in die Geschichte ein, das über eine unabhängige und vollwertige nationale erste Liga auf seinem Territorium verfügt.

16 Mannschaften, regionale Geografie und der amtierende Meister

Derzeit kämpfen 16 Profimannschaften, die verschiedene Regionen des Landes vertreten, in der Usbekistan Superliga um den Titel:

Geografische Verteilung: Der Großteil der Vereine stammt aus den Tal- und Ostregionen, 3 Mannschaften sind in der Hauptstadt Taschkent ansässig;

Westlicher Pol: Aus der westlichen Region des Landes nimmt der Verein "Xorazm" aus Urganch am Wettbewerb teil;

Amtierender Meister: Als aktueller Sieger der nationalen Meisterschaft ist der Verein "Neftchi" aus Fergana verzeichnet.

Hegemonie in Asien und die neue Elite Champions League

Usbekische Vereine nehmen als eine der stärksten Mannschaften der Region regelmäßig an den K.-o.-Phasen der Wettbewerbe der Asian Football Confederation (AFC) teil. Insbesondere der Verein "Bunyodkor" aus Taschkent erreichte in seiner Geschichte zweimal das Halbfinale des wichtigsten kontinentalen Turniers.

Die Saison 2026/2027 markiert einen neuen historischen Meilenstein für den usbekischen Fußball: