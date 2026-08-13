Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende

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Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende

Die Karriere des usbekischen Nationalspielers und englischen Manchester City-Innenverteidigers Abduqodir Husanov wird nicht nur von Fußballfans in seiner Heimat, sondern auch von Anhängern in den Nachbarländern, insbesondere in Kasachstan, mit großem Interesse verfolgt.

Wie das angesehene kasachische Medium offside.kz berichtet, richtete der usbekische Fußballstar eine persönliche und herzliche Videobotschaft an die kasachische Fußballlegende Samat Smakov.

„Ich wünsche Ihnen und Ihren Söhnen viel Erfolg!“

Abduqodir Husanov grüßte den ehemaligen Kapitän der kasachischen Nationalmannschaft in einem kurzen Video und übermittelte ihm, seiner Familie und seinen Kindern die besten Wünsche. Samat Smakov veröffentlichte die Botschaft auf seiner Social-Media-Seite.

„Assalamu alaikum, Samat Kabirovich! Ich grüße Sie und Ihre Söhne. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Erfolg!“ — heißt es in Husanovs Botschaft.

Offside.kz -Redakteur Kirill Nexoroshev berichtete, dass die Botschaft vor dem Hintergrund von Smakovs Ernennung zum Cheftrainer von Atyrau und seinem ersten Spiel mit dem neuen Team entstand.

Samat Smakov – legendärer Kapitän des kasachischen Fußballs

Samat Smakov ist der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte der kasachischen Nationalmannschaft. Im Laufe seiner Karriere spielte er für Kairat, Aktobe und Astana sowie für Rostselmash aus Russland und Rizespor aus der Türkei.

  • Sechsmal kasachischer Meister;

  • viermal (2004, 2007, 2008 und 2009) zum besten Fußballer des Landes gewählt.

  • Als Trainer arbeitete er bei Turan, Zhetysu, Yelimay und Ordabasy. Zudem war er Technischer Direktor bei Astana und Sportdirektor bei Aktobe.

Abduqodir Husanov – das Gesicht des zentralasiatischen Fußballs auf der Weltbühne

Heute gilt der 22-jährige Innenverteidiger Abduqodir Husanov als einer der bekanntesten und herausragendsten Vertreter des zentralasiatischen Fußballs. Mit Manchester City gewann sein Landsmann in der vergangenen Saison den FA Cup und den League Cup und ergänzte seine Trophäensammlung als Legionär um prestigeträchtige Titel.

Außerdem belegte er mit den Cityzens in der englischen Premier League den zweiten Platz und gewann die Silbermedaille. Der gegenseitige Respekt und das freundschaftliche Verhältnis der beiden talentierten Spieler tragen dazu bei, die sportlichen Beziehungen zwischen den Nachbarvölkern weiter zu stärken.

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Abduqodir HusanovSamat SmakovManchester CityKasachstanAtyrau
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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