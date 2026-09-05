Ruziqul Berdiyev äußert sich nach dem 6:2-Kantersieg gegen Neftchi

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Ruziqul Berdiyev äußert sich nach dem 6:2-Kantersieg gegen Neftchi

Usbekische Superliga Im Spitzenspiel des 20. Spieltags empfing der Qarshi-Klub Nasaf den amtierenden Meister und Tabellenführer Neftchi aus Fergana und feierte einen fantastischen 6:2-Sieg. Ein solch deutliches und unerwartetes Ergebnis war eine echte Sensation für Fans und Experten. Nach dem Spiel nahm der Cheftrainer der „Drachen“, Ruziqul Berdiyev, an der Pressekonferenz teil und sprach ausführlich über Kontertaktik, die Fehler von Neftchi, Spielerverletzungen und die finanzielle Situation des Klubs.

„Wir mögen offensive Gegner“: Wie zahlte sich die defensive Ausrichtung aus?

Ruziqul Berdiyev erklärte taktisch, wie seine Schützlinge den offenen Fußball des Gegners geschickt ausnutzten:

  • Frühe Tore und Erleichterung: „Ich gratuliere allen unseren Fans zu diesem lang ersehnten, wichtigen Sieg. Es ist sehr erfreulich, gegen den Meister so hoch zu gewinnen. Dass unsere Offensivpläne von Beginn an aufgingen, verschaffte uns große Erleichterung und einen Vorteil.“

  • Harmonie von Kontern und Standards: „Wir haben heute aus der Defensive agiert, waren aber bei Kontern und Standardsituationen sehr gefährlich. Das war der Hauptfaktor für unseren Sieg.“

  • Offener Fußball – ein Vorteil für Nasaf: „Wir haben es schwer gegen Teams, die nach Qarshi kommen und sich tief hinten reinstellen. Mannschaften wie Neftchi, die offenen Fußball spielen, lassen uns Räume. Unsere Spieler sind schnell und darauf eingestellt, solche Lücken zu nutzen. Je offener der Gegner gegen uns spielt, desto angenehmer ist es für uns.“

Personelle Ausfälle und die Integration des Legionärs

Der Experte gab Informationen zu den erzwungenen Wechseln während des Spiels und dem Konkurrenzkampf im Kader:

  • Der Zustand von Shala und Murod: „Da wir alle 4-5 Tage spielen, machte sich Müdigkeit bemerkbar. Shala war vom ständigen Einsatz erschöpft und zog sich eine leichte Verletzung zu. Auch Murod wurde wegen einer kleinen Blessur ausgewechselt. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes.“

  • Hat der georgische Spieler Gewichtsprobleme?: „Er hat kein Übergewicht, der Integrationsprozess in die Mannschaft dauert nur etwas länger. Er konkurriert um dieselbe Position wie Abbos G‘ulomov. Da Abbos in den letzten Spielen auf exzellentem Niveau agiert hat, steht er in der Startelf.“

Siegermentalität und Führung: Die Schuldenfrage wird gelöst

Es wurde betont, dass die interne Moral der Mannschaft und die Unterstützung der Führung eine entscheidende Rolle beim Sieg spielen:

  • Keine Kabinenpredigt, sondern Trainingsarbeit: „Mentale Vorbereitung lässt sich nicht mit ein paar Worten in der Kabine lösen. Dieser Prozess beginnt mit dem wöchentlichen Training. Der Wille der Jungs, den amtierenden Meister zu stürzen, war extrem stark, und sie haben auf dem Platz alles gegeben.“

  • Veränderungen im Verein und Unterstützung durch die Regionalverwaltung: Der Trainer klärte die Frage zum Wechsel des Vereinspräsidenten: „Alisher Qodirov ist seit Jahresbeginn als Vereinspräsident tätig. Der Gouverneur der Region und alle zuständigen Beamten finden Lösungen für alle Probleme des Teams. Alle Schuldenfragen des Vereins werden schrittweise geklärt. Die Führung tut alles, um die Moral zu stärken.“

Glauben Sie, dass das Team von Ruziqul Berdiyev durch den 6:2-Sieg gegen Neftchi das Titelrennen wieder spannend gemacht hat? Hat der amtierende Meister durch den offenen Fußball einen großen Fehler begangen, oder war die Taktik von Nasaf heute schlicht perfekt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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