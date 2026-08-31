Usbekischer Lkw-Fahrer wegen Vergewaltigung einer 13-Jährigen in den USA festgenommen

Im US-Bundesstaat Ohio wurde ein schweres Verbrechen, das vor einigen Jahren begangen wurde, durch beharrliche Ermittlungen aufgeklärt. Die Identität des Tatverdächtigen, des Lkw-Fahrers Shavkat Abshukurov, wurde mittels DNA-Analyse festgestellt.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall im August 2019. Damals stieg ein 13-jähriges Mädchen, nachdem es sein Zuhause verlassen hatte, in den Lkw von Abshukurov. Ermittlungen zufolge verging sich der Fahrer an dem Mädchen und hielt es für einige Zeit gegen seinen Willen fest.

Später gab er dem Mädchen 40 Dollar für ein Taxi und ließ es zurück.

Die Ermittlungen in dem Kriminalfall dauerten mehrere Jahre an. Im Jahr 2022 gelang es den Strafverfolgungsbehörden, den Verdächtigen anhand von Beweisen wie Telefondaten, Geolokalisierung und Fotos zu identifizieren.

Einer der wichtigsten Beweise in der Untersuchung war die DNA-Analyse. Die von Experten durchgeführte Untersuchung ergab, dass die biologische Probe des Verdächtigen mit den Beweismitteln im Fall übereinstimmte.

Daraufhin wurde Abshukurov im Jahr 2022 festgenommen.

Obwohl einige Jahre vergangen sind, ermöglichte der Einsatz moderner Technologien und biologischer Gutachten durch die Ermittler die Identifizierung des Tatverdächtigen.