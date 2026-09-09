Neftchi besiegt Surkhon und übernimmt wieder die Tabellenführung in der Superliga

Der 21. Spieltag derusbekischen Superliga bietet den Fans ein echtes Meisterschaftsdrama. Nach dem Auswärtssieg von Pakhtakor, der die Situation an der Tabellenspitze verschärfte, empfing Neftchi aus Fergana das Team von Surkhon aus Termiz. Diese Begegnung, die für beide Seiten von entscheidender Bedeutung war, verlief intensiv und kompromisslos. Dank der Klasse ihrer Legionäre und schneller Kombinationsangriffe sicherten sich die Ferganer einen wertvollen 2:1-Sieg. Wer erzielte die Tore im Istiqlol-Stadion, wie traten die Teams an und wie festigte Neftchi seine Position im Titelrennen? Am Ende des Artikels liefern wir alle Details zur aktuellen Tabellensituation des 48-Punkte-Teams aus Fergana und den Abständen zu den Konkurrenten.

Offensivdruck in Fergana: Entscheidende Treffer von Peritsa und Jovovic

Das Spiel begann mit einer deutlichen territorialen Überlegenheit und Ballkontrolle der Gastgeber:

Frühes Tor durch Vladimir Jovovic: Die Ferganer setzten die gegnerische Abwehr von Beginn an unter Druck und gingen bereits in der 12. Minute in Führung – der montenegrinische Mittelfeldspieler Vladimir Jovovic traf präzise ins Tor (1:0);

Stipe Peritsas Elfmeter: In der 31. Minute verwandelte der erfahrene kroatische Stürmer Stipe Peritsa einen nach einem Foul im Strafraum der Gäste zugesprochenen Elfmeter eiskalt (2:0);

Surkhons Antwort in der zweiten Halbzeit: Nach taktischen Umstellungen zur Pause gelang den Gästen aus Termiz in der 47. Minute der Anschlusstreffer – der eingewechselte Kamronbek Yusupov netzte ein (2:1);

Spannendes Finale: Trotz aller Bemühungen der Gäste, den Ausgleich zu erzielen, agierten die Abwehr von Neftchi und Torhüter Botirali Ergashev in der Schlussphase souverän und sicherten den Sieg.

„Jedes Spiel ist für uns wie ein Finale. Der Gegner hat uns zu Beginn der zweiten Halbzeit stark unter Druck gesetzt, aber die Jungs haben Charakter gezeigt und die wichtigen drei Punkte geholt“, so das Fazit des Trainerstabs nach dem Spiel.

Startaufstellungen und Auswechslungen

Die Trainer schickten folgende Formationen für diese wichtigen Punkte auf das Feld:

Neftchi-Aufstellung: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (Anvarjon Gofurov, 90+3), Vladimir Jovovic (Khurshid Giyosov, 45+1), Nurmuhammad Abduganiyev, Stipe Peritsa (Zoran Marusic, 65), Alisher Odilov (Bilolxon Toshmirzayev, 65), Farrukh Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratinho;

Surkhon-Aufstellung: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov, Humoyun Sherbutayev (Farhodbek Solihjonov, 81), Richard Friday (Sunnatulla Abdullajonov, 68), Tohirjon Ashurboyev, Sarvar Abduhamidov (Kamronbek Yusupov, 46), Behruz Uktamov (Mirmaqsud Mirusmonov, 46 / Farrukhjon Kodirov, 90+2), Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

Rückeroberung der Tabellenführung in der Superliga

Die wichtigste Frage für viele Fans des usbekischen Fußballs ist, wie sich die Tabellensituation nach diesem Spiel in der Meisterschaftszone und im unteren Bereich verändert hat. Das wichtigste Fazit ist,dass das Team von Neftchi nach dem wertvollen Heimsieg nun 48 Punkte auf dem Konto hat und kurz darauf die Tabellenführung von Pakhtakorzurückeroberte und wieder alleiniger Spitzenreiter in der Live-Tabelle ist. Surkhon aus Termiz bleibt mit 23 Punkten auf dem gefährlichen 12. Platz. Die konstante Leistung der Ferganer zeigt deutlich, dass der Siegeswille im Team kurz vor Saisonende extrem stark ist.

Glauben Sie, dass der aktuelle Kader und Spielstil von Neftchi für den Meistertitel ausreichen, oder wird der Kampf mit Pakhtakor bis zum letzten Spieltag andauern? Welche Schwächen führen dazu, dass Surkhon in der unteren Tabellenhälfte feststeckt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des intensiven usbekischen Fußball-Duells mit Ihren Freunden und anderen Fans!