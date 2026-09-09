Löwen-Brüllen in Olmaliq: Pakhtakor erzielt 3 Tore auf dem Platz von AGMK

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Löwen-Brüllen in Olmaliq: Pakhtakor erzielt 3 Tore auf dem Platz von AGMK

In der usbekischen Superliga begannen die Spiele des 21. Spieltags, und schon die erste Begegnung bot den Fans echte Meisterschaftsspannung. Das Team von Pakhtakor aus Taschkent war zu Gast beim Club AGMK in Olmaliq und gewann souverän mit 3:1. Das Schicksal der Partie wurde durch das gekonnte Kombinationsspiel der Stürmer und Mittelfeldspieler der „Löwen“ entschieden. Dank dieser wichtigen 3 Auswärtspunkte haben die amtierenden Meister ihre Position in der Tabelle deutlich verbessert. Wer hat also im Duell in Olmaliq getroffen, mit welchen Aufstellungen traten die Teams an und wie beeinflusste dieser Sieg das Meisterschaftsrennen? Am Ende des Artikels liefern wir alle Details zur Hauptintrige — die 46 Punkte, die Pakhtakor gesammelt hat, sowie den neuen Status in der Tabelle und die Situation der Konkurrenten.

Schnelle Tore und Dominanz auf dem Platz: Führung in der 4. Minute

Das Duell in Olmaliq begann unter der vollständigen Initiative der Gäste:

  • Ayman Husseins schnelles Tor: Gleich zu Beginn der Begegnung, in der 4. Minute, eröffnete der Legionär der „Löwen“, Ayman Hussein, den Torreigen (0:1);

  • Präziser Schuss von Ibrohim Ibragimov: In der 24. Minute knackte Mittelfeldspieler Ibrohim Ibragimov das Tor von AGMK und festigte die Führung der Taschkenter (0:2);

  • Dostonbek Hamdamov setzt den Schlusspunkt: In der 65. Minute der zweiten Halbzeit erzielte der erfahrene Dostonbek Hamdamov das dritte Tor und entschied damit praktisch die Partie (0:3);

  • Die Antwort von AGMK: Der Legionär Giorgi Papava konnte in der 82. Minute für die Gastgeber aus Olmaliq verkürzen, doch das reichte nicht, um das Ergebnis zu retten (1:3).

„Unser Team war voll auf die schwierige Atmosphäre in Olmaliq vorbereitet. Ein schnelles Tor und taktische Disziplin brachten uns die wichtigen 3 Punkte“, heißt es in den Spielanalysen.

Aufstellungen und Auswechslungen

Die Trainer schickten für dieses prinzipielle Duell ihre kampfstärksten Aufstellungen auf den Platz:

  • AGMK-Aufstellung: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Ali Abdurahmonov, 66), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 66), Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Xazratjon Tursunqulov, 76), Ahmadullo Muqumjonov, Siyavash Haqnazariy (Arixiro Sentoku, 66);

  • Pakhtakor-Aufstellung: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Dilshod Saitov, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov (Sherzod Nasrullayev, 69), Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Ayman Hussein (Davron To‘laganov, 78), Muhammadrasul Abdumajidov.

Neuer Spitzenreiter im Meisterschaftsrennen

Die wichtigste Frage, die viele Fans des usbekischen Fußballs interessiert, ist, wie sich die Tabellenspitze nach diesem Sieg verändert hat. Das wichtigste Fazit ist,dass Pakhtakor dank dieses souveränen Sieges in Olmaliq sein Punktekonto auf 46 erhöhte und zum alleinigen Spitzenreiter in der Live-Tabelle wurde. AGMK bleibt mit 32 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz. Dieser Auswärtserfolg erhöht die Chancen des Hauptstadtclubs, seinen Meistertitel zum Saisonende zu verteidigen, massiv.

Glauben Sie, dass Pakhtakor diese Spitzenposition bis zum Saisonende halten und erneut die Meisterschaft feiern kann, oder können die Verfolger sie stoppen? Was ist der Grund dafür, dass AGMK auf dem 5. Platz feststeckt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des wichtigen Sieges im usbekischen Fußball mit Ihren Freunden und anderen Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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