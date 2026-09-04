Schicksal einer zweiköpfigen Eidechse überrascht alle

Der zweiköpfige Gecko, der die Herzen vieler Menschen auf der ganzen Welt eroberte Simon und Garfunkel wurde eingeschläfert, nachdem er die Nahrungsaufnahme verweigerte und an Gewicht verlor.

Dieses Reptil lebte fast zwei Monate. Es erstaunte alle, dass beide Köpfe unabhängig voneinander fressen konnten.

Doch die Betreuer bei Rockstar Geckos berichteten, dass er in seinen letzten Tagen lethargisch wurde, aufhörte zu fressen und abnahm. Daraufhin trafen die Betreuer die schwere Entscheidung, ihn einzuschläfern.

Wie wurden die Geckos geboren?

Simon und Garfunkel schlüpften am 29. Juni unerwartet aus einem Ei in einem Zuchtzentrum eines Ehepaars im Nordosten Pennsylvanias. Das Ei zeigte keine Anzeichen für eine Besonderheit, doch es schlüpfte ein zweiköpfiger Gecko.

Die Betreuer bezweifelten anfangs, dass er lange leben würde, da Tiere, die unter solchen Bedingungen geboren werden, oft mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben.

Dennoch entwickelte sich der Gecko gut. Einen Tag nach dem Schlüpfen häutete er sich ohne Hilfe. Er wurde in einem speziell angepassten Gehege untergebracht, um die Fütterung zu erleichtern.

Im Alter von vier Wochen wog er nur 1,8 Gramm Beide Köpfe fraßen unabhängig voneinander, und keiner war dem anderen überlegen. Seine Körperstruktur verhinderte, dass sie sich gegenseitig beißen konnten.

Simon und Garfunkel litten unter Dicephalie — einer sehr seltenen Entwicklungsanomalie, bei der ein Tier mit zwei Köpfen geboren wird. Ein wissenschaftlicher Bericht aus dem Jahr 2010 hielt fest, dass bis dahin nur vier solcher Fälle in drei Echsenfamilien dokumentiert waren.

Normalerweise leben gesunde Kronengeckos in menschlicher Obhut 15–20 Jahre Es gibt jedoch keine festgelegte Lebenserwartung für zweiköpfige Geckos.

Fans, die das Schicksal von Simon und Garfunkel verfolgten, nahmen die Nachricht ihres Todes schwer auf. Viele drückten ihre Hoffnung aus, die Geckos erwachsen zu sehen, und sandten den Betreuern Beileidsbekundungen und Dankesworte.