Xiaomi 18 Fold Flaggschiff erreicht die Robustheit herkömmlicher Smartphones

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Xiaomi 18 Fold Flaggschiff erreicht die Robustheit herkömmlicher Smartphones

Xiaomi hat neue und detaillierte technische Informationen zu seinem nächsten faltbaren Flaggschiff-Smartphone, dem Xiaomi 18 Fold, veröffentlicht. Wie ixbt.com berichtet, gab Unternehmenschef Lu Weibing bekannt, dass die Konstruktion und die Haltbarkeitswerte des neuen Geräts nun denen herkömmlicher Monoblock-Flaggschiffe nahekommen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Derzeit ist eines der Hauptprobleme auf dem Markt für faltbare Telefone deren Zerbrechlichkeit und Anfälligkeit für mechanische Schäden. Xiaomi-Ingenieure haben modernste Materialien für das Gehäuse und den Bildschirm verwendet, um diese Mängel zu beheben.

Robustes Gehäuse und Scharnier der neuen Generation

Das Gerät verfügt über ein Gehäuse aus einer 7-Serien-Aluminiumlegierung, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet wird. Diese Lösung erhöht die Steifigkeit des Gehäuses erheblich und macht es widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Das Smartphone ist zudem mit dem Xiaomi Dragon Bone Scharnier der neuen Generation ausgestattet, das eine dreistufige Struktur und einen vollständigen hermetischen Schutz bietet.

Um eine extreme Haltbarkeit des Bildschirms zu gewährleisten, wurde Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 verwendet, das zusätzlich durch eine zweischichtige, ultradünne UTG-Glasschicht ergänzt wird. Die Verwendung organischer, flexibler Isoliermaterialien in der Konstruktion hat die Stoßfestigkeit des faltbaren Displays weiter verstärkt.

Technische Möglichkeiten und Veröffentlichungsdatum

Den vorliegenden Informationen zufolge ist das neue Xiaomi 18 Fold mit einem 5,38-Zoll-Bildschirm ausgestattet und nur 5 mm dünn. Dennoch enthält das Gerät einen 6000 mAh Akku und ein 200 MP Kamerasystem mit Leica-Optik.

Der Hersteller gibt an, dass das Smartphone Stürze aus einer Höhe von 1,2 Metern übersteht und die durchschnittliche Faltentiefe auf dem Display 30 μm nicht überschreitet. Diese Werte beweisen, dass das Xiaomi 18 Fold in puncto Haltbarkeit mit herkömmlichen Monoblock-Flaggschiffen gleichzieht. Zur Erinnerung: Die Vorbestellungen für das Gerät haben bereits begonnen, der Verkaufsstart ist für den 10. September dieses Jahres geplant.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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