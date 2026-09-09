Der Fokus der Weltfußball-Elite richtet sich wieder auf Madrid. Das zentrale Duell zwischen Real Madrid und Inter Mailand im Rahmen der neuen Champions-League-Saison blieb nicht nur wegen des intensiven Kampfes, sondern auch wegen historischer Momente in Erinnerung. Vor Spielbeginn wurde der neue Star des Madrider Klubs, Kylian Mbappé, feierlich mit dem „Goldenen Schuh“ als bester Torschütze der vergangenen Champions-League-Saison ausgezeichnet. Dieses Ereignis gilt als wichtiger Meilenstein für den Beginn der Karriere des französischen Spielers bei Real Madrid. Wer hat also im Spiel gegen Inter für Mbappé getroffen, wie bedeutend war dieser Sieg für das Madrider Team und vor allem: Wie hat Real-Cheftrainer José Mourinho auf die Kritik an Mbappé nach dem Spiel reagiert? Am Ende des Artikels präsentieren wir alle Details zur zentralen Intrige – den Zielen des „Goldenen Schuh“-Gewinners und Mourinhos absolutem Vertrauen in ihn.

Ein feierlicher Moment und der Gewinner des „Goldenen Schuhs“

Vor Spielbeginn wurden tausende Fans im Stadion Zeugen eines historischen Ereignisses:

Anerkennung in Madrid: Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappé wurde für seine Leistungen in der vergangenen Champions-League-Saison ausgezeichnet;

Bester Torschütze: Dem französischen Spieler wurde die prestigeträchtige „Goldene Schuh“-Trophäe überreicht, die an den Spieler mit den meisten Toren in der Champions League vergeben wird;

Verdientes Ergebnis: Mbappé nahm in der vergangenen Saison an 11 UEFA Champions-League-Spielen teil und erzielte dabei 15 Tore.

„Kylian Mbappédiese Auszeichnung zu überreichen, wurde für die Fans von Real Madrid zu einem echten Fest, und sie begrüßten ihren neuen Helden mit Applaus“, berichtet die Zeitung AS.

Wichtiger Sieg über Inter und Mbappés Tor

Kylian Mbappé, der den „Goldenen Schuh“ gewann, konnte sich noch am selben Abend auf dem Platz beweisen:

Intensiver Kampf: Real Madrid gewann das Spiel gegen Inter mit 2:1;

Mbappés Beitrag: Der französische Stürmer erzielte eines der für Real Madrid äußerst wichtigen Tore im Spiel;

71. Tor und Gleichstand mit Raúl: Dieses Tor war Mbappés 71. Treffer in seiner Champions-League-Karriere, womit er sich den 5. Platz in der ewigen Torschützenliste mit Real-Legende Raúl González teilt. Bemerkenswert ist, dass Mbappé 43 Spiele weniger als Raúl benötigte, um diesen Meilenstein zu erreichen (99 Spiele gegenüber 142).

José Mourinhos Antwort an die Kritiker

Das wichtigste Thema, das viele Fußballfans und Experten interessierte, war die Reaktion von Trainer José Mourinho auf die Kritik an Mbappés Leistung in seinen ersten Spielen für Real Madrid. Das wichtigste Fazit ist, dass der Cheftrainer der Madrilenen sein Vertrauen in Mbappé demonstrierte und offen erklärte, dass ihn die Meinungen der Kritiker überhaupt nicht beunruhigen. In einem Interview mit AS betonte Mourinho Folgendes:

„Er hat sehr hart gearbeitet und ein für uns extrem wichtiges Tor erzielt. Die Kritik an ihm beunruhigt mich nicht: Er wird noch härter arbeiten und sicherlich wieder der beste Torschütze der Champions League werden.“

Glauben Sie, dass Kylian Mbappé in dieser Saison das Vertrauen von José Mourinho rechtfertigen und den „Goldenen Schuh“ als bester Torschütze der Champions League zum zweiten Mal gewinnen kann? Kann sein Platz in der ewigen Torschützenliste in Zukunft noch weiter steigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse dieses wichtigen Fußballereignisses mit Ihren Freunden und Fußballfans!