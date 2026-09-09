„Er wird 1000 Tore schießen!“: Carragher mit sensationeller Aussage nach Haalands jüngster Leistung

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„Er wird 1000 Tore schießen!“: Carragher mit sensationeller Aussage nach Haalands jüngster Leistung

Bereits am ersten Spieltag der neuen Ligaphase der UEFA Champions League von Manchester City zeigte der norwegische Torjäger Erling Haaland erneut eine sensationelle Gala. Bei ihrem Auswärtsspiel beim FC Porto sicherten sich die „Citizens“ einen wichtigen Sieg durch zwei unbeantwortete Treffer (2:0), wobei Haaland beide Tore erzielte. Nach dieser fantastischen Leistung äußerte sich Jamie Carragher, die legendäre ehemalige Abwehrstütze des FC Liverpool und der englischen Nationalmannschaft, der heute als Experte tätig ist, bei CBS Sports mit einer mutigen und schockierenden Aussage, die die Fußballwelt erschütterte. Wie bewertet Carragher das Phänomen Haaland, warum wird sein Doppelpack zur Normalität und was prophezeit der ehemalige Verteidiger für die Zukunft des Norwegers? Am Ende des Artikels enthüllen wir die große Spannung: alle Details zum Status des größten Torjägers der Geschichte und der beispiellosen Marke von 1000 Toren.

Wieder ein Doppelpack auswärts in Porto: Routine für Haaland, ein Wunder für andere

Das Champions-League-Duell bewies erneut, dass der norwegische Goalgetter konkurrenzlos ist:

  • Ein souveräner Auswärtssieg: Manchester Citysetzte sich im schwierigen Estádio do Dragão mit 2:0 gegen den portugiesischen Giganten durch;

  • Haalands Doppelpack: Erling Haaland übernahm die volle Kontrolle über das Spiel, traf zweimal ins Schwarze und sicherte seinem Team die ersten 3 Punkte in der Ligaphase;

  • Außergewöhnliche Konstanz: Carragher betonte, dass ein Doppelpack eines anderen Stürmers in einem Champions-League-Auswärtsspiel als Heldentat gefeiert würde, während Erlings Erfolge in der Öffentlichkeit als Routine wahrgenommen werden.

„Ich habe noch nie solche Statistiken und eine solche Effizienz gesehen. Das Interessante ist, dass es in jedem Spiel passiert; es ist für ihn zur Normalität geworden, das jedes Mal wieder zu tun“, gab Jamie Carragher zu.

Der Größte aller Zeiten: Ein Stürmer schreibt Geschichte

Im Studio von CBS Sports betonte der englische Experte, dass Haaland die Grenzen des modernen Fußballs sprengt:

  • Beispiellose Ergebnisse: Haalands Tor-Serien in jedem Spiel schlagen ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des Weltfußballs auf;

  • Keine Chance für den Gegner: Der norwegische Stürmer ist zum Albtraum für jede Abwehr geworden, nicht nur in der Premier League, sondern auch im prestigeträchtigsten Turnier des Kontinents — der Champions League;

  • Druck standhalten: Ein solches Tempo beim Toreschießen stellt ihn über alle legendären Torjäger der Vergangenheit und Gegenwart.

Carraghers 1000-Tore-Prognose

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans und internationale Analysten beschäftigt, ist, wie lange Erling Haaland dieses Tempo halten kann und welchen Höhepunkt seine Karriere erreichen wird. Das wichtigste Fazit ist, dass es laut Jamie Carragher heute keine Hindernisse gibt, die Haaland aufhalten könnten, und dass er am Ende seiner Karriere der erste Spieler sein könnte, der 1000 offizielle Tore erzielt. Carragher erklärte offen, dass es für den norwegischen Stürmer nur ein Szenario gibt: Er wird definitiv mehr Tore erzielen als alle Großen vor ihm (wie Pelé, Cristiano Ronaldound Lionel Messi) und als der größte Mittelstürmer aller Zeiten anerkannt werden.

Glauben Sie, dass Erling Haaland tatsächlich 1000 Tore in seiner Karriere erzielen und die Rekorde von Cristiano Ronaldo und Messi brechen kann, oder werden Verletzungen und Müdigkeit dieses Tempo bremsen? Ist Manchester City in dieser Saison erneut der Topfavorit auf den Champions-League-Titel? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese sensationelle Expertenanalyse mit Ihren Freunden und Fußballfans!

Эрлинг ҲоландЧемпионлар лигиМанчестер СитиПортуФутболГолCBS SportsЖейми Каррагер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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