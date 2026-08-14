Einer der herausragendsten und talentiertesten Vertreter des usbekischen Fußballs — Umarali Rahmonaliyev könnte vor einem großen Wendepunkt in seiner Karriere stehen. Der Vizemeister der Ligue 1 Lens hat ernsthafte Bemühungen gestartet, den 22-jährigen Usbeken zu verpflichten.

Laut Informationen renommierter europäischer Sportmedien, darunter les-transferts.com, topmercato.com und 433foot.fr will die Vereinsführung den erfolgreichen Transferkurs auf dem usbekischen Markt fortsetzen.

Nach Khusanov: Lens setzt weiter auf den usbekischen Fußball

Laut dem französischen Journalisten Kevin Karrer hat der Sportdirektor von Lens Jean-Louis Leca persönlich Rahmonaliyevs Spiele beobachtet und ihn zum wichtigsten Transferziel gemacht.

Dieses Interesse kommt nicht von ungefähr:

Im Sommer 2023 verpflichtete Lens den Innenverteidiger Abduqodir Khusanovfür nur 450.000 Euro ;

Nachdem Khusanov anderthalb Jahre lang in der Ligue 1 und der Champions League geglänzt hatte, wurde er im Januar 2025 an Manchester Cityfür 40 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro Boni verkauft;

Nach diesem Rekordgewinn plant der französische Klub, ein weiteres usbekisches Talent auf die große Bühne zu bringen.

Aserbaidschanischer Meister und starker Start in der Champions League

Auch Aserbaidschans renommiertes 90plus bestätigte das Interesse an Rahmonaliyev. Der Mittelfeldspieler, der aus der Nachwuchsakademie von Bunyodkor stammt und später von Rubin Kasan zum Baku-Klub Sabah wechselte, entwickelte sich in Aserbaidschan zu einem echten Führungsspieler.

Mit Sabah wurde Umarali aserbaidschanischer Meister und zweifacher Pokalsieger Obwohl er als defensiver Mittelfeldspieler agiert, absolvierte er in der vergangenen Saison 36 Spiele und erzielte 6 Tore sowie 2 Vorlagen .

In der neuen Saison 2026/27 kam er in der Qualifikation zur UEFA Champions League in sechs Spielen zum Einsatz und leistete einen wichtigen Beitrag zum Einzug seines Teams in die Play-offs. Am 19. und 25. August trifft Sabah im Kampf um einen Platz in der Ligaphase auf Israels Hapoel Be’er Sheva.

Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, würde Rahmonaliyev wie Abduqodir Khusanov über die französische Meisterschaft einen mutigen Schritt in die Weltelite des Fußballs machen.

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