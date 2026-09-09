Javier Tebas äußert sich zum möglichen Kauf eines spanischen Klubs durch Lionel Messi

Der Präsident von La Liga, Javier Tebas, hat auf Berichte reagiert, wonach der argentinische Star Lionel Messi den Verein Eldense, der derzeit in der zweiten spanischen Liga spielt, kaufen könnte. Ihm zufolge wäre es eine große Ehre für das Land, wenn die Fußballlegende in den spanischen Fußball investieren würde, auch wenn der Prozess noch nicht offiziell bestätigt wurde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In den letzten Tagen kursierten Medienberichte, dass der Stürmer von Inter Miami eine vorläufige Einigung zur Übernahme des Teams aus der Provinz Alicante, Eldense, erzielt habe, um sein Geschäftsimperium zu erweitern. Diese sensationelle Nachricht erregte schnell die Aufmerksamkeit der Fußballwelt, einschließlich der Führung von La Liga.

Wie Mundo Deportivo berichtet, beantwortete der Chef der spanischen Meisterschaft am Mittwoch bei der Präsentation des Panini LaLiga EA Sports-Sticker-Albums Fragen von Journalisten zu diesem Thema. Der Organisationsleiter räumte jedoch ein, dass er keine internen Informationen dazu habe und von den Gerüchten nur aus der Presse erfahren habe.

Tebas klärt die Situation

In seiner Erklärung betonte Javier Tebas, dass er nur durch die Medien von der Situation um Eldense erfahren habe. Der hochrangige Funktionär der Liga fügte hinzu, dass er keine genauen Informationen darüber habe, ob Lionel Messi den Verein persönlich oder als Teil einer Investorengruppe kaufe.

Sollte dieser Deal Realität werden, könnte der achtfache Gewinner des Ballon d'Or die Entwicklung des in der zweiten spanischen Liga spielenden Teams grundlegend verändern. Es wird erwartet, dass dies die kommerzielle Attraktivität des Wettbewerbs und das Interesse der Fans weiter steigern wird.

Ronaldos Erfahrung und die Zukunft des spanischen Fußballs

In seinen Ausführungen verglich der La Liga-Präsident den Schritt von Lionel Messi mit der Erfahrung von Cristiano Ronaldo. Es war bereits bekannt, dass der portugiesische Star einen bedeutenden Anteil an einem anderen spanischen Verein, Almeria, besaß.

Javier Tebas ist der Ansicht, dass es ein großer Stolz für den Sport des Landes ist, dass die beiden größten Vertreter des Weltfußballs der letzten Jahre ihre Mittel einsetzen, um den spanischen Fußball zu unterstützen und zu seinem Wachstum beizutragen.