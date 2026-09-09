NASA nimmt Vorschläge für neue Technologien für eine Mondbasis entgegen

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NASA nimmt Vorschläge für neue Technologien für eine Mondbasis entgegen

Die US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA hat offiziell den Beginn der Annahme von Vorschlägen für die Entwicklung von Infrastruktur und Technologien bekannt gegeben, die für wissenschaftliche Forschungen auf dem Mond und den Bau einer speziellen Basis in der Nähe seines Südpols erforderlich sind. Diese Initiative gilt als einer der wichtigen Schritte zur Sicherung einer langfristigen menschlichen Präsenz auf dem Erdtrabanten und zur Schaffung eines soliden Fundaments für zukünftige Weltraumexpeditionen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie die Publikation Ixbt.com berichtet, heißt dieses von der NASA angekündigte Programm NextSTEP und ist Teil eines umfassenden Plans der Weltraumbehörde, der auf die Entwicklung technischer Lösungen ausgerichtet ist. Im Rahmen des Programms werden Vorschläge in fünf Schlüsselbereichen geprüft, die für den Bau einer Basis unter Mondbedingungen und deren kontinuierlichen Betrieb erforderlich sind.

Vielversprechende Richtungen und Hauptaufgaben

Wie die Experten der Weltraumbehörde erläutern, müssen die eingereichten Projekte bestimmte technologische Bereiche abdecken. Insbesondere liegt der Schwerpunkt auf folgenden Richtungen:

  • Systeme zur stabilen Stromerzeugung auf der Mondoberfläche;
  • Technologien zur Gewinnung von Sauerstoff, der für die Lebenserhaltung notwendig ist;
  • Methoden zur Rohstoffgewinnung unter Verwendung lokaler Mondmaterialien für den Bau und Betrieb der Weltraumbasis.
Diese Richtungen werden dazu beitragen, Probleme im Zusammenhang mit den wichtigsten Ressourcen bei der Erschließung des Mondes zu lösen und die Abhängigkeit von der Erde erheblich zu verringern.

Im Rahmen dieser Initiative plant die NASA, das Potenzial nicht nur großer Konzerne, sondern auch privater Unternehmen, Forschungsinstitute, gemeinnütziger Organisationen und internationaler Partner umfassend zu nutzen. Obwohl das Projekt unter US-Führung durchgeführt wird, ist die Aufrechterhaltung eines offenen Wettbewerbsumfelds für alle Teilnehmer eine der Hauptbedingungen.

Vertreter der Behörde betonten, dass die in dieser Phase gesammelten Daten und innovativen Ideen als wichtige Grundlage für die Gestaltung zukünftiger Ausschreibungs- und Beschaffungsstrategien dienen werden. Dies wiederum ermöglicht es, fortschrittliche Entwicklungen in der Raumfahrtindustrie zu beschleunigen und die optimalen technischen Lösungen auszuwählen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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