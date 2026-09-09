Apple stellt neue iPhone 18 Pro Modelle vor

Auf seinem traditionellen Herbst-Event „Surprise and Shine“ hat Apple offiziell seine neuesten Flaggschiff-Smartphones vorgestellt — das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Laut Ixbt.com behalten die neuen Flaggschiffe zwar das bisherige Design bei, der Fokus liegt jedoch auf den deutlich verbesserten Kamerafunktionen und technischen Spezifikationen. Dies berichtet Techcrunch.com .

Wichtige Kameraverbesserungen und Design

Das wichtigste Merkmal der neuen Pro-Serie ist das 48 MP Kamerasystem mit variabler Blende. Dieses optische System besteht aus sechs dünnen Lamellen, die dazu dienen, die Qualität und Geschwindigkeit bei Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen deutlich zu verbessern.

Zudem hat das Unternehmen das Design aktualisiert und ersetzt die orangefarbene Option der Vorgängergeneration durch einen attraktiven neuen Farbton in Burgundy. Dies verleiht dem Gerät ein noch hochwertigeres Aussehen.

Leistung und Kühlsystem

Beide neuen Smartphones werden von Apples neuestem und leistungsstärkstem A20 Pro Prozessor angetrieben. Um Überhitzung bei hoher Leistung zu vermeiden, haben die Hersteller ein speziell überarbeitetes Vapor-Chamber-Kühlsystem verbaut.

Auch die Akkulaufzeit wurde durch ein neues Design grundlegend verbessert. Laut Apple bietet das iPhone 18 Pro bis zu 36 Stunden und das iPhone 18 Pro Max bis zu 45 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe.

Künstliche Intelligenz und Siri-Funktionen

Während der Veranstaltung präsentierte das Unternehmen das neue Siri KI-System, das kontextbezogene Intelligenz auf dem Bildschirm unterstützt. Diese Funktion startet diesen Monat als Beta-Version in englischer Sprache im Rahmen des iOS 27 Updates.

Die Unterstützung für Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch soll im Oktober dieses Jahres hinzugefügt werden, was den Nutzern erweiterte Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Gerät bietet.