Der neue Apple-Chef John Ternus kündigte bei der Eröffnung des „Surprise and Shine“-Events die Strategie des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Laut Ixbt.com erklärte er, dass der Fokus bei KI nicht auf neuen Gadgets, sondern explizit auf dem iPhone liege und das Unternehmen im Gegensatz zur Konkurrenz den Datenschutz der Nutzer priorisiere. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Während der Präsentation in Cupertino absolvierte John Ternus seinen ersten großen Auftritt, seit er die Führung von Tim Cook übernommen hat. Tim Cook ist derzeit als Executive Chairman des Unternehmens tätig. Ternus betonte, dass es im KI-Zeitalter nicht notwendig sei, völlig neue Gerätetypen zu entwickeln, da das perfekte intelligente Zentrum bereits auf dem Markt existiere.

Wie sollte das ideale KI-Gerät beschaffen sein?

Während der Veranstaltung nannte der neue CEO die wichtigsten Anforderungen an ein ideales KI-Gadget. Ihm zufolge muss ein solches Gerät den persönlichen Kontext des Nutzers tiefgreifend verstehen, den Besitzer stets begleiten und über einen leistungsstarken Prozessor verfügen, der KI-Modelle sowohl direkt auf dem Gerät als auch über Cloud-Technologien ausführen kann.

Zudem muss ein Gerät, das als intelligentes Zentrum fungiert, über ein großes Display, hochwertige Kameras und ein Mikrofon verfügen, um die Umgebung wahrnehmen zu können. Es wurde besonders hervorgehoben, dass all dies durch eine lange Akkulaufzeit unterstützt werden und ohne komplexe Lernprozesse einfach zu bedienen sein muss.

Datenschutz und Wettbewerbsvorteil

Ternus ist der Ansicht, dass ein perfektes Gerät nahtlos mit anderen Gadgets, Apps und Diensten integriert sein muss. Genau diese Faktoren machen das iPhone zur optimalen Plattform für KI, da es dem Nutzer eine vertraute und bequeme Umgebung bietet.

Auch das Thema Datensicherheit stand im Mittelpunkt der Präsentation. Laut John Ternus betrachten andere Unternehmen persönliche Nutzerdaten als Objekt zur Sammlung und Speicherung, während Apple diesem Ansatz widerspricht.

Die Tatsache, dass Apple Intelligence-Funktionen so weit wie möglich direkt auf dem Gerät ausgeführt werden, wurde als das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des Unternehmens hervorgehoben. Der neue Chef betonte, dass jedes Vertrauen seinen Wert verliert, sobald Nutzerdaten nicht mehr unter ihrer eigenen Kontrolle stehen.