Startaufstellungen für Liverpool gegen Atlético und Neapel gegen Arsenal bekannt gegeben

Die erste Runde der neuen UEFA Champions League-Saison sorgt weiterhin für ein wahres Fußballfest auf dem Kontinent. Heute Abend treten drei große Giganten – Liverpool und Arsenal aus England sowie der französische Meister PSG – an. Jedes Spiel verspricht ein Test historischer Rivalitäten und neuer Transfers zu werden. Vor dem Anpfiff der intensiven Duelle um 23:59 Uhr (Taschkent-Zeit) haben alle Cheftrainer ihre Kämpfer ausgewählt und die offiziellen Startaufstellungen bekannt gegeben. Welche Stars laufen an der Anfield Road gegen Atlético auf, welche Kräfte haben Arsenal und Neapel für das Spitzenspiel in Neapel mobilisiert und wie sieht der Angriff von PSG aus? Am Ende des Artikels liefern wir die vollständigen offiziellen Protokolle und Details zu den Startelf-Aufstellungen dieser Super-Spiele.

Blutiges Duell an der Anfield Road: Die glänzenden Aufstellungen von Liverpool und Atlético

Das Aufeinandertreffen zwischen den englischen und spanischen Giganten verspricht von der ersten Minute an intensiv zu werden:

Liverpools erneuerter Kern: Alisson hütet das Tor; Kapitän van Dijk, Gakpo und Kerkez stehen in der Abwehr; Wirtz, Szoboszlai, Araujo, Ngumoha, Barcola und Mac Allister agieren im Mittelfeld und auf den Flügeln, während Isak den Angriff anführt;

Atléticos eiserne Abwehr und Angriff: Jan Oblak steht im Tor; Romero, Pubill und Hancko bilden die Abwehrreihe; im Mittelfeld sind Llorente, Kapitän Koke, Kang-in Lee, Barrios und Baena aufgestellt, während vorne das Duo Simeone und Julian Alvarez auf Torejagd geht.

„Champions League-Nächte an der Anfield Road haben immer eine besondere Magie. Weder Liverpool noch Simeonés Atlético wollen Punkte liegen lassen“, betonen internationale Experten.

Das prinzipielle Duell in Neapel und der Kampf in Paris

Auch in den anderen beiden Spitzenspielen der Nacht kommen Stars zum Einsatz:

Das Duell Neapel gegen Arsenal: Neapel: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmour, Politano, De Bruyne, Alisson, Hojlund; Arsenal: Raya, White, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rice, Merino, Ödegaard, Saka, Eze, Gyökeres.

Das Spiel PSG gegen Slovan: PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Zabarnyi, Vitinha, Ruiz, Fernandes, Dembélé, Akliouche, Torres; Slovan: Takáč, Blackman, Bajrić, Marković, Kružliak, Martínez, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim, Kamara, Šporar.



Anstoßzeit der nächtlichen Super-Spiele

Die wichtigste Frage für viele Fußballfans ist, wann genau diese heißen Champions League-Spiele beginnen und welches Duell die meisten Zuschauer anziehen wird. Das wichtigste Fazit ist, dass die Spiele der 1. Runde der Champions League zwischen Liverpool und Atlético, Neapel und Arsenal sowie PSG und Slovan gleichzeitig beginnen – um 23:59 Uhr Taschkent-Zeit. Diese Spiele, die reich an neuen Transfers und taktischen Schemata sind, sind von großer Bedeutung, da sie die anfängliche Positionierung der Giganten in der Gesamttabelle bestimmen werden.

Welches dieser nächtlichen Spiele wird Ihrer Meinung nach am kompromisslosesten und torreichsten sein: Liverpool gegen Atlético oder Neapel gegen Arsenal? Wird PSG zu Hause einen hohen Sieg gegen Slovan einfahren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieser heißen Champions League-Nacht mit Ihren Liebsten und anderen Fans!