Apple hat offiziell seine neuesten Flaggschiff-Geräte, das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max, vorgestellt. Laut Ixbt.com stößt die neue Gerätegeneration aufgrund fortschrittlicher technologischer Lösungen, KI-Funktionen und eines deutlich verbesserten Kamerasystems auf großes Interesse am Technologiemarkt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Zu den äußeren Veränderungen der Smartphones gehört eine neue Farbpalette mit vier Farben. Besonders hervorzuheben ist die Hauptfarbe „Dark Cherry“ (Dunkelkirsche). Zudem werden Modelle in Silber, Schwarz und Hellblau angeboten, während das leuchtende Orange der Vorgängergeneration aus dem Sortiment genommen wurde. Darüber hinaus wurde die Dynamic Island kompakter gestaltet und kann nun Informationen von drei Apps gleichzeitig anzeigen.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Die Flaggschiffe sind mit dem neuesten Apple A20 Pro Prozessor ausgestattet, der auf einem fortschrittlichen 2 nm Fertigungsverfahren basiert. Dieser moderne Chip soll die Gesamtgeschwindigkeit und Energieeffizienz des Geräts drastisch steigern. Auch bei der Akkuleistung gibt es deutliche Fortschritte: Dank kabelgebundenem Laden kann das Smartphone in nur 15 Minuten auf 50 % geladen werden, was den Nutzern großen Komfort bietet.

In Bezug auf die Akkustabilität arbeitet das iPhone 18 Pro auf dem Niveau des iPhone 17 Pro Max. Berichten zufolge bietet die Pro Max-Version eine kontinuierliche Videowiedergabezeit von 45 Stunden. Insgesamt verspricht Apple eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden beim kleineren Modell und bis zu 30 Stunden beim größeren. Die Geräte verfügen zudem über ein effizientes Kühlsystem.

Künstliche Intelligenz und Kamera der nächsten Generation

Bei dieser Präsentation legte Apple den Fokus auf KI-Technologien. Der aktualisierte Sprachassistent Siri verfügt nun über erweiterte KI-Funktionen, wie eine natürlichere Interaktion und die Ausführung komplexer Befehlsketten. Diese Lösung soll für Apple ein wichtiges Instrument im Wettbewerb gegen Konkurrenten wie Google und OpenAI werden. Leider wird Russisch derzeit noch nicht unterstützt.

Auch die Kamerafunktionen wurden auf ein völlig neues Niveau gehoben. Erstmals verfügt die 48 MP Hauptkamera über eine variable Blende. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die Lichtmenge, die auf den Sensor trifft, sowie die Hintergrundunschärfe direkt anzupassen. Diese professionelle Steuerung kommt dedizierten Kameras näher als herkömmliche Smartphones und erlaubt es, aufgenommene Bilder nachträglich in verschiedenen Parametern anzupassen.

Die Einstiegspreise für die Flaggschiffe der neuen Generation liegen bei 1200 bzw. 1300 US-Dollar. Kunden können zudem Versionen mit bis zu 2 TB internem Speicher wählen.