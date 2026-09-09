iPhone 18 Pro und Pro Max offiziell vorgestellt: Was macht die neuen Flaggschiffe so beeindruckend?

Apple hat offiziell seine neuen Flaggschiff-Smartphones vorgestellt — iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Modelle. Bei den neuen Geräten hat sich das Unternehmen hauptsächlich auf Prozessorleistung, künstliche Intelligenz, Kamerafunktionen und Akkulaufzeit konzentriert.

Insbesondere der 2nm A20 Pro Chip, ein aktualisiertes Kühlsystem, erweiterte Apple Intelligence-Funktionen und die neue Farbe Burgundy sind zu den meistdiskutierten Aspekten des neuen iPhone-Generation geworden.

A20 Pro: Apple wechselt erstmals auf einen 2nm Chip

Die wichtigste Neuerung des iPhone 18 Pro und Pro Max ist der A20 Pro Prozessor.

Der neue Chip basiert auf der 2nm-Technologie und zielt darauf ab, im Vergleich zur vorherigen Generation eine höhere Leistungseffizienz und Energieeinsparungen zu bieten.

Der A20 Pro ist mit einer 6-Kern-CPU und einer 7-Kern-GPU ausgestattet. Apple gibt an, dass die Grafikleistung deutlich gesteigert wurde und auch die Neural Engine-Funktionen erweitert wurden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuen Chips ist das Zusammenspiel mit einem verbesserten Vapor Chamber Kühlsystem.

Dies ist besonders wichtig für Spiele, Videobearbeitung und KI-Funktionen, die über lange Zeiträume unter hoher Last laufen.

Akkurekord

Apple hat auch die Autonomie bei den neuen Pro-Modellen deutlich verbessert.

Insbesondere das iPhone 18 Pro Max zeigt mit bis zu 45 Stunden Videowiedergabe eines der besten Ergebnisse unter den Smartphones des Unternehmens.

Das iPhone 18 Pro soll bis zu 36 Stunden Videowiedergabe ermöglichen.

Zusätzlich gibt es ein Schnellladesystem, mit dem das Gerät in 15 Minuten auf 50 % geladen werden kann.

Diese Änderungen sind besonders wichtig für Nutzer, die große Bildschirme, leistungsstarke Prozessoren und KI-Funktionen aktiv nutzen.

Apple legt noch größeren Wert auf künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz stand bei der Präsentation des iPhone 18 Pro ebenfalls im Mittelpunkt.

Die aktualisierte Siri , die auf Apple Intelligence basiert, wird über erweiterte Fähigkeiten verfügen, um Benutzerbefehle zu verstehen und verschiedene Aufgaben auszuführen.

Apple betont, dass ein wesentlicher Teil dieser Funktionen direkt auf dem Gerät ausgeführt wird. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie zum Schutz persönlicher Daten.

Die Neural Engine wurde ebenfalls deutlich verbessert, um die KI-Fähigkeiten der neuen iPhones zu stärken.

Auch bei der Kamera gibt es eine ernsthafte Neuerung

Eine der interessantesten Änderungen am Kamerasystem des iPhone 18 Pro ist die Hauptkamera mit variabler Blende.

Dies ermöglicht der Smartphone-Kamera eine präzisere Steuerung der Lichtmenge. Dadurch hat der Nutzer mehr Kontrolle über Belichtung und Hintergrundunschärfe bei Fotos.

Apple hat zudem die professionellen Steuerungsfunktionen der Kamera erweitert.

Die größte Überraschung beim Design — Burgundy

Die Änderungen am äußeren Erscheinungsbild sind nicht revolutionär. Apple hat das allgemeine Designkonzept beibehalten, aber einige Details aktualisiert.

Das iPhone 18 Pro und Pro Max werden in vier Farben angeboten:

Deep Black;

Silver;

Glacier Blue;

Burgundy.

Insbesondere die neue Farbe Burgundy — ein dunkler Rot-Violett-Ton — wurde zu einer der auffälligsten Varianten der Serie.

Außerdem wurden die Farben des Aluminiumgehäuses und des Ceramic Shield-Glases auf der Rückseite des Geräts harmonischer aufeinander abgestimmt.

Was kostet es?

Apple hat auch die Startpreise für die neuen Pro-Modelle bekannt gegeben.

iPhone 18 Pro — ab 1.199 $,

iPhone 18 Pro Max — ab 1.299 $ beginnt.

Vorbestellungen beginnen am 12. September, und der offizielle Verkauf der neuen Smartphones startet am 18. September .

Die wichtigsten Neuerungen beim iPhone 18 Pro

Funktion iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Prozessor A20 Pro, 2nm A20 Pro, 2nm Videowiedergabe Bis zu 36 Stunden Bis zu 45 Stunden Schnellladen 50% in 15 Minuten 50% in 15 Minuten Farben 4 Typen 4 Typen Startpreis 1.199 $ 1.299 $ Verkaufsstart 18. September 18. September

Eine neue Ära beginnt für Apple

Die Präsentation des iPhone 18 Pro und Pro Max war für Apple ein bedeutenderes Ereignis als nur die Vorstellung neuer Smartphones.

Das Unternehmen stärkt gleichzeitig die Bereiche 2nm-Prozessor, künstliche Intelligenz, leistungsstarke Kamera und lange Akkulaufzeit .

Daher lautet die wichtigste Frage für die iPhone 18 Pro-Serie nicht mehr: „Wie sehr hat sich das neue Design verändert?“

Die entscheidende Frage ist: Wie sehr kann Apple durch den Chip der neuen Generation und die KI-Fähigkeiten das Nutzungserlebnis des Smartphones verändern?

Die Antwort darauf wird deutlicher, sobald die neuen iPhones in den Läden stehen und ihre reale Leistung unter Beweis stellen.