Apple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor – iPhone Duo

Bei einer Sonderveranstaltung in Cupertino hat Apple mit dem iPhone Duo das erste faltbare Gerät in seiner Geschichte vorgestellt. Dies ist das erste große Produkt, das unter der Leitung des neuen CEO John Ternus auf den Markt gebracht wurde, und es stößt weltweit auf großes Interesse bei Technikbegeisterten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Unternehmensvertreter betonten, dass die Entwicklung des neuen Gadgets von den Multitasking-Funktionen der iPad-Geräte inspiriert wurde. Während der Präsentation wurde demonstriert, wie Benutzer das Gerät im vertikalen Modus im vollständig aufgeklappten Zustand nutzen können.

Erweitertes Bildschirmformat und Wettbewerbsumfeld

Frühe faltbare Geräte auf dem Markt ähnelten meist schmalen und langen vertikalen Platten. Apple wählte einen anderen Ansatz und entschied sich für ein breiteres Bildschirmformat, das die komfortabelsten Proportionen für das Ansehen von Videos bietet. Diese Lösung verbessert die Bildqualität bei vollständig aufgeklapptem Gerät erheblich.

Es ist anzumerken, dass Hauptkonkurrenten wie Samsung und Xiaomi bereits vor Apple faltbare Telefone im Breitformat auf den Markt gebracht hatten. Laut ixbt.com wird jedoch erwartet, dass Apples Schritt die allgemeine Nachfrage nach dieser Art von Technologie weiter ankurbeln wird.

Marktaussichten und Prognosen

Basierend auf Daten des Analyseunternehmens Counterpoint machen faltbare Geräte derzeit weniger als 2 Prozent des gesamten Smartphone-Marktes aus. Dennoch könnte das iPhone Duo ein echter Wendepunkt auf dem Markt sein.

Analysten prognostizieren, dass das neue iPhone Duo einen durchschlagenden Erfolg erzielen und bis Ende des Jahres bis zu 25 Prozent des Marktes für faltbare Smartphones erobern wird. Dies schafft die Grundlage für Apple, seine Position in diesem neuen Segment sofort zu festigen.