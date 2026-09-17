Zentralschlager in der „Bobur Arena“: Der 22. Spieltag der usbekischen Superliga beginnt

Die entscheidende Phase der usbekischen Superliga ist in ihre heißeste und kompromissloseste Phase eingetreten. Heute, am 17. September, beginnt offiziell der 22. Spieltag, der insgesamt 8 spannende Begegnungen umfasst. Dieser Spieltag ist von enormer Bedeutung, da er nicht nur über die Meisterschaft und die Medaillenränge entscheidet, sondern auch über das Schicksal der Teams, die gegen den Abstieg kämpfen. Der Vorhang für den Spieltag öffnet sich heute in Namangan: Einer der stärksten Vereine des Tals, Navbahor, empfängt zu Hause den angriffslustigen und hartnäckigen Dinamo.

Der absolute Höhepunkt des Spieltags findet am Sonntag, dem 20. September, statt: Dann bietet der Andijon-Klub im Tal einen echten Kampf gegen Nasaf, das von seinem AFC Champions League-Auswärtsspiel zurückkehrt, in der „Bobur Arena“ an, während in Taschkent das Hauptstadt-Team Lokomotiv gegen Neftchi aus Fergana um Punkte kämpft. Auch die Duelle mit Beteiligung von Pakhtakor, Bunyodkor und AGMK treiben die Spannung des Spieltags auf die Spitze.

Kann Navbahor den Samarkand-Klub in Namangan in die Schranken weisen, wird Nasaf nach der schweren Reise aus Bahrain in Andijon rechtzeitig regenerieren können und welche großen Veränderungen wird der 22. Spieltag in der Tabelle bewirken?

„Eröffnungsspiel in Namangan“: Der erste Vorhang des 22. Spieltags

Das Hauptereignis, auf das die Fans am 17. September warten:

18:00. Navbahor — Dinamo: Ein Duell im „Markaziy“-Stadion in Namangan, das stets mit Fans gefüllt ist; während die Gastgeber nur mit dem Ziel eines Sieges für die oberen Plätze auflaufen, wird die Taktik der Samarkander, die gegen jeden Großen für eine Überraschung sorgen können, das Spiel zweifellos zu einem der sehenswertesten des Tages machen;

Trainerduell: Das auf geordneter Defensive und schnellen Flügelangriffen basierende Spiel beider Mannschaften garantiert von der ersten Minute an intensiven Druck und einen kompromisslosen Kampf.

Der vollständige Spielplan und die Anstoßzeiten des 22. Spieltags

Der vollständige 5-Tage-Spielplan der Superliga:

17. September (Donnerstag): 18:00. Navbahor — Dinamo

19. September (Samstag): 18:00. Mash'al — Pakhtakor 20:15. Bunyodkor — Buxoro

20. September (Sonntag — der heißeste Tag): 17:15. Andijon — Nasaf 18:00. Surkhon — Qo'qon-1912 19:00. Sogdiana — AGMK 19:30. Lokomotiv — Neftchi

21. September (Montag): 20:15. Xorazm — Qizilqum

Die Hauptintrigen des 22. Spieltags: Die „Bobur Arena“ und die Duelle in der Hauptstadt

Expertenanalytische Beobachtungen zu diesem Spieltag:

Andijon — Nasaf (20. September): Das Spitzenspiel des Spieltags; nach der Rückkehr von einem schweren Spiel in Bahrain im Rahmen der ACL-2 müssen die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev dem Druck der vollen Tribünen und dem aggressiven Pressing von Andijon standhalten;

Lokomotiv — Neftchi (20. September): Die Begegnung in Taschkent bietet beiden Seiten die entscheidenden drei Punkte, um ihre Position in der Tabelle zu festigen;

Die Auswärtsspiele von Pakhtakor und AGMK: Für die „Löwen“, die in Muborak gegen Mash'al antreten, sowie für die Almaliq-Mannschaft, die in Jizzax gegen Sogdiana spielt, könnte ein Punktverlust im Meisterschaftsrennen teuer zu stehen kommen.

Der 22. Spieltag der Superliga wird zweifellos die heißesten und dramatischsten Ergebnisse der Herbstsaison liefern und den Fans unseres nationalen Fußballs echte Emotionen bescheren.

Was glauben Sie, welches Team gewinnt heute das Duell Navbahor gegen Dinamo in Namangan? Kann Nasaf am 20. September in Andijon mit 3 Punkten aus der Ferne zurückkehren oder sorgen die Gastgeber für eine Sensation? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Tipps und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Vorschau auf den entscheidenden 22. Spieltag unseres nationalen Fußballs mit allen Fußballfans!